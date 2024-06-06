Китайские производители разрабатывают 15 дженериков «Оземпика»

Китайские фармацевтические компании ведут разработку 15 дженериков семаглутида, активного компонента препаратов Novo Nordisk для лечения диабета и ожирения. Об этом пишет агентство Reuters.

В числе 11 китайских игроков на фармрынке, которые завершают клинические испытания дженериков, – United Laboratories, CSPC Pharmaceutical Group, Huadong Medicine и Sihuan Pharmaceutical. Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering удалось разработать биоаналог семаглутида Jiyoutai, который, как утверждается, имеет почти такую же эффективность и безопасность, как референтный препарат. Компания уже подала заявку на его регистрацию в регуляторный орган.

Семаглутид – активное вещество в «Оземпике», предназначенном для лечения диабета 2-го типа, и Wegovy, назначаемом пациентам с ожирением. В 2021 году китайские регуляторы впервые одобрили «Оземпик», в этом году будет вынесено решение по Wegovy.

В 2023 году годовой объем продаж «Оземпика» в Китае составил около 698 млн долл. Это 5% от общемировой выручки препарата. Novo Nordisk ожидает дальнейший рост спроса на него в КНР. Прогнозируется, что количество китайцев с избыточным весом достигнет 540 млн человек к 2030 году. Это в три раза больше, чем в 2000 году.

Однако к 2026 году подойдет к концу срок патента семаглутида в КНР. Novo Nordisk пытается оспорить решение Китайского национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA), которое признало патент недействительным в 2022 году, поскольку в нем не содержалось конкретного технического описания механизма действия семаглутида. Если суд примет окончательное решение в пользу аннулирования патента, китайские производители смогут начать продажу дженериков и биоаналогов семаглутида до 2026 года.