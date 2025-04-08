Китайский стартап первым в мире начал испытания препарата с кольцевой РНК на людях

Шанхайская RiboX Therapeutics первой в мире приступила к клиническим испытаниям препарата RXRG001, созданного с использованием кольцевой РНК (кРНК). Об этом пишет портал Endpoints News.

кРНК считается более стабильной структурой, которая получается в результате соединения свободных концов матричной РНК (мРНК), ставшей известной после успешного применения в вакцинах от COVID-19. Это позволяет клеткам производить терапевтические белки в течение нескольких недель, а не дней. Если лекарства на основе мРНК действуют короткое время, а генные терапии — пожизненно, то разработки с кРНК занимают промежуточное положение между ними по длительности терапевтического эффекта.

В начале марта первый пациент получил препарат китайского стартапа. кРНК в его составе обеспечивает синтез человеческого аквапорина 1 — белка, транспортирующего воду через клетки. RXRG001 увеличивает производство слюны путем восстановления проницаемости воды. Это может помочь от сухости во рту людям, чьи слюнные железы оказались повреждены из-за облучения радиацией от лучевой терапии. Доклинические исследования показали, что благодаря лекарству RiboX у животных наблюдалось повышенное слюноотделение в течение месяца.

Многие китайские биотехнологические компании проводят первые клинические испытания на территории КНР. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило RiboX возможность провести исследования своей терапии на людях в США. Их будут проводить в Университете Айовы. Для контроля процесса стартап открыл представительство в городе Принстон, штат Нью-Джерси (около 1500 км до вуза).

RXRG001 — результат работы специалиста по РНК Линг-Линг Чен из Шанхайского института биохимии и израильского исследователя липидных наночастиц Дана Пира. Генеральный директор и соучредитель RiboX Вейи Чжан ранее возглавляла центр внешних инноваций немецкого фармпроизводителя Boehringer Ingelheim, расположенный в Пекине.

Отмечается, что технологию циркулярной РНК используют также три американские компании, которые привлекли в общей сложности 1,7 млрд долл. инвестиций. Однако ни одна из них до сих пор не начала исследования на людях.

Указывается, что фарминдустрия все чаще рассматривает Китай как источник конкурентоспособных разработок. RiboX входит в число растущего числа компаний, которые опережают своих американских конкурентов в области генетических технологий.

Еще в 2015 году правительство КНР приняло план «Сделано в Китае 2025», обозначив в нем свое стремление стать мировым лидером в биофармацевтической отрасли. Несмотря на достигнутый прогресс, страна все еще отстает от Запада, но продолжает быстро сокращать этот разрыв.