Клиенты аптек переходят на российские препараты

В III квартале 2022 года 54% опрошенных россиян отметили, что стали чаще приобретать российские препараты-аналоги в связи с повышением цены на зарубежные средства, а 45% — из-за отсутствия зарубежных препаратов в аптеках. Во II квартале эта доля составляла 51 и 41% соответственно. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за III квартал 2022 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

При этом 82% россиян отметили, что стоимость лекарств заметно выросла в последнее время. 29% рассказали, что лекарства, которые они покупают, стало трудно найти в аптеках.

В наибольшей степени переключение на российские препараты-аналоги, вызванное повышением цен, характерно для людей старше 55 лет (57%), а также для людей с доходами менее 20 тыс. руб. в месяц в пересчете на одного члена семьи (59%). При этом для категории населения с доходом более 71 тыс. руб. на члена семьи в большей степени характерна покупка российских препаратов из-за отсутствия в аптеках зарубежных средств, которые они искали (49%). Для этого же сегмента потребителей в принципе характерно отмечать, что лекарства, которые им нужны, стало трудно найти в аптеках — на это указали 34% потребителей со сравнительно высокими доходами.

Страна-производитель имеет значение при выборе лекарственного препарата для 21% потребителей, совершавших покупки в аптеках. Среди тех, для кого это является важным, доля отдающих предпочтение российским препаратам составляет 49%, и этот показатель увеличился по сравнению с уровнем, отмеченным во II квартале (44%). И, напротив, доля тех, кто скорее выбирает лекарства производства Западной Европы, сократилась за аналогичный период с 56 до 48%. Главным образом стремятся отдавать предпочтение таким препаратам люди с доходом более 41 тыс. руб. на члена семьи, среди которых западные средства выберут 53%, а также люди старше 55 лет (58%). Напротив, в наибольшей степени готовность переключаться на российские аналоги отмечается для более молодых покупателей с доходами ниже 40 тыс. руб. на члена семьи в месяц.