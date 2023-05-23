Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
Количество M&A сделок...

Количество M&A сделок в аптечном сегменте сократилось вдвое в I квартале

23.05.2023
16:33
Вероника Догузова

Количество системообразующих сделок в аптечном сегменте в I квартале 2023 года сократилось вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом аптечный рынок не теряет динамику роста — за год количество аптек увеличилось на 3,5 тыс. Первые две позиции в рейтинге аптечных сетей по объему продаж за год не изменились. 

Фото: Екатерина Погонцева

«ФВ» проанализировал системообразующие сделки M&A на аптечном рынке. Согласно данным AlphaRM, таких сделок в первом квартале 2023 года стало вдвое меньше относительно того же периода прошлого года. В целом рынок увеличился за год. С марта 2023 года количество аптек выросло на 3,5 тыс. — до 74,9 тыс. аптек.

Первые две позиции в рейтинге аптечных сетей за год не изменились. Аптечная сеть «Ригла» сохраняет лидерство по объему продаж в сегменте, между тем по количеству точек ее уже опережают «Апрель» и «Имплозия».

«ФВ» также проанализировал регионы России с максимальным ростом и сокращением аптек на своей территории.

Подробнее читайте в «ФВ» № 13 (1112) от 23.05.2023 в материале «Потеряли аппетит».

Читать материал полностью

23.05.2023
Потеряли аппетит
Число сделок M&A на рынке аптечных сетей сократилось в два раза
№13 (1112)

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.