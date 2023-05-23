Количество M&A сделок в аптечном сегменте сократилось вдвое в I квартале

«ФВ» проанализировал системообразующие сделки M&A на аптечном рынке. Согласно данным AlphaRM, таких сделок в первом квартале 2023 года стало вдвое меньше относительно того же периода прошлого года. В целом рынок увеличился за год. С марта 2023 года количество аптек выросло на 3,5 тыс. — до 74,9 тыс. аптек.

Первые две позиции в рейтинге аптечных сетей за год не изменились. Аптечная сеть «Ригла» сохраняет лидерство по объему продаж в сегменте, между тем по количеству точек ее уже опережают «Апрель» и «Имплозия».

«ФВ» также проанализировал регионы России с максимальным ростом и сокращением аптек на своей территории.

Подробнее читайте в «ФВ» № 13 (1112) от 23.05.2023 в материале «Потеряли аппетит».