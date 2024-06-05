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Количество аптек в...

Количество аптек в России превысило 80 тысяч

05.06.2024
14:51
Дина Коблова
Аналитики RNC Pharma представили рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2024 года. Количество аптек превысило 80,2 тыс. Динамика продаж в рублях составила 16,7%, несмотря на низкую заболеваемость в начале года. Рост денежного объема связывают с высокой инфляцией и ростом доходов населения. Аналитики также убеждены, что законопроект о введении акциза на медицинский спирт отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы.
Фото: krakenimages.comFreepik

Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.

Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.

В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.

Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам. 

Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.

Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.04.2024

Доля на рынке, %, руб.

ЛП

не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

Федеральные сети

1

Ригла

Москва

4 309

8,4

8,3

8,4

2

Апрель

Краснодар

7 813

7,2

7,4

7,2

3

Имплозия1

Самара

6 716

5,9

5,7

5,9

4

ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья

Новосибирск

2 270

4,9

2,7

4,4

5

ИРИС

Москва

2 618

3,8

3,5

3,7

6

Вита

Самара

2 697

3,6

2,9

3,4

7

Магнит1

Краснодар

954

1,5

1,7

1,6

8

Максавит

Нижний Новгород

1 018

1,4

1,1

1,3

9

Фармаимпекс1

Ижевск

800

1,2

1,8

1,3

10

Алоэ

Санкт-Петербург

584

0,8

1,0

0,8

Мультирегиональные сети

1

Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)

Москва

2 169

4,5

4,0

4,4

2

Планета Здоровья1

Пермь

2 410

4,4

3,2

4,1

3

Неофарм

Москва

1 282

4,1

2,6

3,7

4

Фармленд

Уфа

2 262

3,6

3,2

3,5

5

Здоров.ру

Москва

102

1,4

0,0

1,1

6

Социальная Аптека

Ростов-на-Дону

657

1,1

1,2

1,2

7

Аптека Невис

Санкт-Петербург

665

0,9

0,9

0,9

8

Антей1

Вологда

738

0,8

1,0

0,9

9

Семейная Аптека1

Благовещенск

338

0,8

0,9

0,8

10

Здоровье

Усть-Лабинск

251

0,7

0,5

0,7

Локальные сети

1

Губернские Аптеки

Красноярск

339

0,9

0,9

0,9

2

Петербургские Аптеки1

Санкт-Петербург

87

0,6

0,5

0,6

3

Аптека Диалог

Москва

90

0,3

0,5

0,3

4

ОАС Челябинск

Челябинск

262

0,3

0,2

0,3

5

О'Вита1

Владивосток

111

0,2

0,3

0,2

6

Виста

Симферополь

51

0,2

0,3

0,2

7

Нижегородская областная фармация

Нижний Новгород

240

0,2

0,2

0,2

8

Волгофарм

Волгоград

159

0,2

0,5

0,3

9

Аптека25.рф

Владивосток

38

0,2

0,1

0,2

10

Донская Аптека1

Ростов-на-Дону

95

0,2

0,2

0,2

Аптечные ассоциации2

1

АСНА

Москва

17 704

16,6

15,3

16,3

2

МФО

Санкт-Петербург

11 623

14,9

10,1

13,7

3

Проаптека

Москва

11 218

14,1

4,9

11,8

4

Созвездие

Москва

8 143

5,6

11,5

7,0

5

Платформа Фармхаб

Москва

5 001

4,3

6,3

4,8

6

Весна

Санкт-Петербург

4 709

2,3

2,3

2,3

7

Надежда-Фарм

Тамбов

443

0,5

0,3

0,5

8

Фармия

Воронеж

299

0,2

0,2

0,2

Сервисы дистанционного заказа

1

Аптека.Ру

Новосибирск

37 565

3,8

5,5

4,2

2

Еаптека3

Москва

11 333

1,7

2,8

1,9

3

Здравсити

Москва

30 995

1,1

0,9

1,0

4

Ютека

Москва

46 815

1,0

0,9

1,0

5

Polza.ru

Москва

27 496

0,3

0,2

0,3

1 Экспертная оценка.

2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.

3 Количество точек с учетом ПВЗ.

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)

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