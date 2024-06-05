Количество аптек в России превысило 80 тысяч
Российский фармритейл по итогам I квартала 2024 года продемонстрировал рублевую динамику на уровне 16,7%. Как сообщили аналитики RNC Pharma, это немало удивило участников рынка: подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъема заболеваемости. Например, сопоставимые величины аналитики фиксировали в I квартале 2020 года, когда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью — заметно ниже показателей конца 2023 года.
Росту денежного объема способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция — Росстат оценивает индекс цен на лекарства в I квартале 2024 года на уровне 9,5%. Несмотря на это, натуральные объемы потребления выросли: так, прирост относительно I квартала 2023 года составил 3,3% при расчетах в упаковках. Аналитики убеждены, что это стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения: в январе—марте 2024 года они увеличились на 5,8%, по данным официальной статистики.
В марте 2024 года на российском рынке фактически работало 80,2 тыс. аптечных учреждений, что на 1,3 тыс. больше, чем в марте 2023 года. При этом динамика развития инфраструктуры в прошлом году переживала много взлетов и падений, но на фоне тренда к росту общей численности аптек прослеживается обратная картина в отношении темпов открытия новых объектов.
Активный рост потребления лекарств пока перекрывает растущие потери от перетока потребителей парафармацевтики в онлайн. Привлекательность маркетплейсов стремительно растет, и отток потребителей в категориях нелекарственного ассортимента тоже повышается. Эксперты считают, что этот процесс можно игнорировать, пока в фармрознице будет наблюдаться высокий спрос на препараты или пока крупные онлайн-игроки не возьмутся всерьез за развитие категории «красота и здоровье». Здесь отдельные направления пока отданы на откуп небольшим селлерам.
Аналитики не обошли вниманием и подготовку законопроекта «о введении акциза на медицинский спирт». Привлекательность аптечного алкоголя, используемого не по прямому назначению, в результате должна серьезно снизиться, считают в RNC Pharma. Это естественно отразится на финансовом состоянии отдельных представителей российской фармрозницы, но в глобальном смысле роль данной товарной категории для финансового благополучия отрасли несопоставимо ниже, чем это было еще 5—10 лет назад.
Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I квартала 2024 года
|
№
|
Аптечная сеть
|
Расположение центрального офиса
|
Количество точек на 01.04.2024
|
Доля на рынке, %, руб.
|
ЛП
|
не ЛП
|
рынок в целом, без ЛЛО
|
Классические аптечные сети
|
Федеральные сети
|
1
|
Ригла
|
Москва
|
4 309
|
8,4
|
8,3
|
8,4
|
2
|
Апрель
|
Краснодар
|
7 813
|
7,2
|
7,4
|
7,2
|
3
|
Имплозия1
|
Самара
|
6 716
|
5,9
|
5,7
|
5,9
|
4
|
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
|
Новосибирск
|
2 270
|
4,9
|
2,7
|
4,4
|
5
|
ИРИС
|
Москва
|
2 618
|
3,8
|
3,5
|
3,7
|
6
|
Вита
|
Самара
|
2 697
|
3,6
|
2,9
|
3,4
|
7
|
Магнит1
|
Краснодар
|
954
|
1,5
|
1,7
|
1,6
|
8
|
Максавит
|
Нижний Новгород
|
1 018
|
1,4
|
1,1
|
1,3
|
9
|
Фармаимпекс1
|
Ижевск
|
800
|
1,2
|
1,8
|
1,3
|
10
|
Алоэ
|
Санкт-Петербург
|
584
|
0,8
|
1,0
|
0,8
|
Мультирегиональные сети
|
1
|
Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)
|
Москва
|
2 169
|
4,5
|
4,0
|
4,4
|
2
|
Планета Здоровья1
|
Пермь
|
2 410
|
4,4
|
3,2
|
4,1
|
3
|
Неофарм
|
Москва
|
1 282
|
4,1
|
2,6
|
3,7
|
4
|
Фармленд
|
Уфа
|
2 262
|
3,6
|
3,2
|
3,5
|
5
|
Здоров.ру
|
Москва
|
102
|
1,4
|
0,0
|
1,1
|
6
|
Социальная Аптека
|
Ростов-на-Дону
|
657
|
1,1
|
1,2
|
1,2
|
7
|
Аптека Невис
|
Санкт-Петербург
|
665
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
8
|
Антей1
|
Вологда
|
738
|
0,8
|
1,0
|
0,9
|
9
|
Семейная Аптека1
|
Благовещенск
|
338
|
0,8
|
0,9
|
0,8
|
10
|
Здоровье
|
Усть-Лабинск
|
251
|
0,7
|
0,5
|
0,7
|
Локальные сети
|
1
|
Губернские Аптеки
|
Красноярск
|
339
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
2
|
Петербургские Аптеки1
|
Санкт-Петербург
|
87
|
0,6
|
0,5
|
0,6
|
3
|
Аптека Диалог
|
Москва
|
90
|
0,3
|
0,5
|
0,3
|
4
|
ОАС Челябинск
|
Челябинск
|
262
|
0,3
|
0,2
|
0,3
|
5
|
О'Вита1
|
Владивосток
|
111
|
0,2
|
0,3
|
0,2
|
6
|
Виста
|
Симферополь
|
51
|
0,2
|
0,3
|
0,2
|
7
|
Нижегородская областная фармация
|
Нижний Новгород
|
240
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
8
|
Волгофарм
|
Волгоград
|
159
|
0,2
|
0,5
|
0,3
|
9
|
Аптека25.рф
|
Владивосток
|
38
|
0,2
|
0,1
|
0,2
|
10
|
Донская Аптека1
|
Ростов-на-Дону
|
95
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Аптечные ассоциации2
|
1
|
АСНА
|
Москва
|
17 704
|
16,6
|
15,3
|
16,3
|
2
|
МФО
|
Санкт-Петербург
|
11 623
|
14,9
|
10,1
|
13,7
|
3
|
Проаптека
|
Москва
|
11 218
|
14,1
|
4,9
|
11,8
|
4
|
Созвездие
|
Москва
|
8 143
|
5,6
|
11,5
|
7,0
|
5
|
Платформа Фармхаб
|
Москва
|
5 001
|
4,3
|
6,3
|
4,8
|
6
|
Весна
|
Санкт-Петербург
|
4 709
|
2,3
|
2,3
|
2,3
|
7
|
Надежда-Фарм
|
Тамбов
|
443
|
0,5
|
0,3
|
0,5
|
8
|
Фармия
|
Воронеж
|
299
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Сервисы дистанционного заказа
|
1
|
Аптека.Ру
|
Новосибирск
|
37 565
|
3,8
|
5,5
|
4,2
|
2
|
Еаптека3
|
Москва
|
11 333
|
1,7
|
2,8
|
1,9
|
3
|
Здравсити
|
Москва
|
30 995
|
1,1
|
0,9
|
1,0
|
4
|
Ютека
|
Москва
|
46 815
|
1,0
|
0,9
|
1,0
|
5
|
Polza.ru
|
Москва
|
27 496
|
0,3
|
0,2
|
0,3
|
1 Экспертная оценка.
|
2 Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.
|
3 Количество точек с учетом ПВЗ.
|
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)
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