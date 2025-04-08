Доля государственных аптек на рынке сократилась, но их выручка выросла

По итогам 2024 года в России насчитывается 6,1 тыс. государственных аптек, однако их доля на рынке снизилась до 7,5 против 7,9% годом ранее. Об этом сообщила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Ковальчук на конференции Ассоциации государственных аптечных сетей, передает корреспондент «ФВ». Всего в России насчитывается около 81 тыс. аптечных точек, коммерческие аптечные сети занимают 81% рынка.

На фоне сокращения доли госаптеки продемонстрировали рост выручки на 4%, достигнув 104 млрд руб. Этот тренд развивался параллельно с расширением всего аптечного рынка, объем которого за год вырос на 14% и составив 2139 млрд руб.

Если рассматривать распределение государственных аптек по регионам, то лидерами по доле государственного сегмента являются Чукотский и Ненецкий автономные округа (33,3%). На противоположном конце рейтинга находятся Смоленская, Белгородская области и Дагестан, где доля государственных аптек минимальна и не превышает 1%.

Ингушетия продемонстрировала самый высокий рост аптечной выручки среди российских регионов, достигнув 37%. Чеченская Республика также вошла в число регионов-лидеров с ростом на 25,4%.

Средний чек в государственных аптеках составил 617 руб. Значительную долю в ассортименте государственных аптек занимают рецептурные препараты — 43%.

Где больше всего государственных аптек в регионах

Доля государственных аптек в общем количестве аптечных учреждений (АУ) варьируется в зависимости от федерального округа. Наибольшая доля зафиксирована в Уральском ФО (11,2%) и Приволжском ФО (10,4%), тогда как наименьшая — в Северо-Кавказском ФО (3,1%) и Южном ФО (4,6%).

По абсолютному числу государственных аптек лидируют Приволжский ФО (1700) и Центральный ФО (1244), в то время как наименьшее количество точек приходится на Северо-Кавказский ФО (121) и Дальневосточный ФО (347).

Динамика изменения количества государственных аптек в большинстве округов демонстрирует сокращение — от стабильного уровня (0%) в Дальневосточном ФО до значительного снижения (-8%) в Северо-Кавказском ФО. Наибольшее падение, помимо СКФО, наблюдается в Уральском ФО (-6%).

Рейтинг регионов по количественной доле аптек государственных сетей, 2024 год

ФО Доля государственных аптек в ФО (количество АУ), % Количество государственных аптек в ФО Прирост количества государственных аптек в ФО, % УФО 11,2 739 -6 ПФО 10,4 1700 -3 ДФО 9,8 347 0 СФО 9,2 849 1 СЗФО 7,4 560 -5 ЦФО 5,5 1244 3 ЮФО 4,6 508 -4 СКФО 3,1 121 -8

Источник: AlphaRM