Доля государственных аптек на рынке сократилась, но их выручка выросла
По итогам 2024 года в России насчитывается 6,1 тыс. государственных аптек, однако их доля на рынке снизилась до 7,5 против 7,9% годом ранее. Об этом сообщила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Ковальчук на конференции Ассоциации государственных аптечных сетей, передает корреспондент «ФВ». Всего в России насчитывается около 81 тыс. аптечных точек, коммерческие аптечные сети занимают 81% рынка.
На фоне сокращения доли госаптеки продемонстрировали рост выручки на 4%, достигнув 104 млрд руб. Этот тренд развивался параллельно с расширением всего аптечного рынка, объем которого за год вырос на 14% и составив 2139 млрд руб.
Если рассматривать распределение государственных аптек по регионам, то лидерами по доле государственного сегмента являются Чукотский и Ненецкий автономные округа (33,3%). На противоположном конце рейтинга находятся Смоленская, Белгородская области и Дагестан, где доля государственных аптек минимальна и не превышает 1%.
Ингушетия продемонстрировала самый высокий рост аптечной выручки среди российских регионов, достигнув 37%. Чеченская Республика также вошла в число регионов-лидеров с ростом на 25,4%.
Средний чек в государственных аптеках составил 617 руб. Значительную долю в ассортименте государственных аптек занимают рецептурные препараты — 43%.
Где больше всего государственных аптек в регионах
Доля государственных аптек в общем количестве аптечных учреждений (АУ) варьируется в зависимости от федерального округа. Наибольшая доля зафиксирована в Уральском ФО (11,2%) и Приволжском ФО (10,4%), тогда как наименьшая — в Северо-Кавказском ФО (3,1%) и Южном ФО (4,6%).
По абсолютному числу государственных аптек лидируют Приволжский ФО (1700) и Центральный ФО (1244), в то время как наименьшее количество точек приходится на Северо-Кавказский ФО (121) и Дальневосточный ФО (347).
Динамика изменения количества государственных аптек в большинстве округов демонстрирует сокращение — от стабильного уровня (0%) в Дальневосточном ФО до значительного снижения (-8%) в Северо-Кавказском ФО. Наибольшее падение, помимо СКФО, наблюдается в Уральском ФО (-6%).
Рейтинг регионов по количественной доле аптек государственных сетей, 2024 год
|ФО
|Доля государственных аптек в ФО (количество АУ), %
|Количество государственных аптек в ФО
|Прирост количества государственных аптек в ФО, %
|УФО
|11,2
|739
|-6
|ПФО
|10,4
|1700
|-3
|ДФО
|9,8
|347
|0
|СФО
|9,2
|849
|1
|СЗФО
|7,4
|560
|-5
|ЦФО
|5,5
|1244
|3
|ЮФО
|4,6
|508
|-4
|СКФО
|3,1
|121
|-8
Источник: AlphaRM
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