Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Коллегия ЕЭК утвердила правила обмена данными о маркированных товарах в ЕАЭС

01.11.2025
18:15
ДинаКоблова
Коллегия ЕЭК утвердила правила взаимодействия между странами союза по маркированным товарам. Документ устанавливает срок переходного периода для подключения систем стран ЕАЭС к общей инфраструктуре.
Фото: 123rf.com

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разработала Правила процесса обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, которые были произведены или ввезены на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение № 100 от 28.10.2025 опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

Павила разработаны с целью наладить обмен данными между госорганами стран союза, дать возможность ЕЭК контролировать выполнение Соглашения о маркировке и защитить права потребителей. Одна из задач Правил — дать заинтересованным лицам возможность проверять товары и подлинность кодов маркировки.

Участниками процесса обмена выступают уполномоченные органы стран, ЕЭК и заинтересованные лица, в документе прописаны функции каждого из участников при:

  • трансграничной торговле,
  • перемещении товаров без цели продажи,
  • производстве товаров по контракту между заказчиком и производителем из разных стран,
  • мониторинге со стороны ЕЭК,
  • предоставлении информации потребителям и другим заинтересованным лицам,
  • проверке подлинности кодов маркировки,
  • синхронизации данных о товарах между национальными каталогами.

Для реализации правил ЕЭК разрабатывает и утверждает необходимые технические документы и дорабатывает свои IT-системы. Страны союза должны в течение девяти месяцев доработать свои национальные системы для подключения к общей системе.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.