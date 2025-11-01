Коллегия ЕЭК утвердила правила обмена данными о маркированных товарах в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разработала Правила процесса обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке средствами идентификации, которые были произведены или ввезены на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение № 100 от 28.10.2025 опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

Павила разработаны с целью наладить обмен данными между госорганами стран союза, дать возможность ЕЭК контролировать выполнение Соглашения о маркировке и защитить права потребителей. Одна из задач Правил — дать заинтересованным лицам возможность проверять товары и подлинность кодов маркировки.

Участниками процесса обмена выступают уполномоченные органы стран, ЕЭК и заинтересованные лица, в документе прописаны функции каждого из участников при:

трансграничной торговле,

перемещении товаров без цели продажи,

производстве товаров по контракту между заказчиком и производителем из разных стран,

мониторинге со стороны ЕЭК,

предоставлении информации потребителям и другим заинтересованным лицам,

проверке подлинности кодов маркировки,

синхронизации данных о товарах между национальными каталогами.

Для реализации правил ЕЭК разрабатывает и утверждает необходимые технические документы и дорабатывает свои IT-системы. Страны союза должны в течение девяти месяцев доработать свои национальные системы для подключения к общей системе.