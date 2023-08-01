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Комбинация химиотерапии с...

Комбинация химиотерапии с «Китрудой» достигла результатов в КИ против рака молочной железы

01.08.2023
14:10
Николай Соколов
Комбинация «Китруды» с химиотерапией достигла контрольной точки в ходе испытаний III фазы против рака молочной железы. Данные по вторичной контрольной точке, связанной с достижением статистически значимого периода отсутствия осложнений, будут оцениваться позднее.

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) опубликовала положительные результаты исследования комбинации препарата «Китруда» с химиотерапией у некоторых пациентов с раком молочной железы на ранней стадии.

В исследовании KEYNOTE-756 III фазы «Китруда» оценивалась в сочетании с химиотерапией в качестве неоадъювантного лечения у ER-положительных, HER2-отрицательных пациентов с раком молочной железы из группы высокого риска.

По результатам предварительного промежуточного анализа комбинация на основе «Китруды» продемонстрировала статистически значимое улучшение частоты полного патологического ответа по сравнению с плацебо в сочетании с химиотерапией. Это соответствует одной из двух основных конечных точек исследования. Данные по вторичной контрольной точке, связанной с достижением статистически значимого периода отсутствия осложнений, будут оцениваться позднее.

PMLive пишет: по оценкам, в 2023 году в США рак молочной железы диагностируют у 298 тыс. пациентов, а также зафиксируют 43 тыс. случаев смерти от этого заболевания.

Примерно у 70% всех больных раком молочной железы будет диагностировано заболевание, положительное по рецептору эстрогена (ER-позитивное) и отрицательному по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2-негативное). Рецидив заболевания этим типом рака после операции чаще всего встречается в течение пяти лет, отмечает MSD, и у пациентов в группе высокого риска его вероятность выше.

«Это первое положительное исследование III фазы, в котором оценивается схема иммунотерапии, для пациентов из группы высокого риска, с ER-положительным, HER2-отрицательным раком молочной железы. Это важная веха в наших усилиях по исследованию этого заболевания на ранней стадии», — заявила вице-президент по глобальным клиническим разработкам Merck Research Laboratorie Гурсель Актан.

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