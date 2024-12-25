Комбинированная терапия GSK не увеличила общую выживаемость пациенток с раком яичников

Британская фармацевтическая компания GSK опубликовала результаты III фазы исследования FIRST, в котором оценивалась эффективность комбинации препаратов Jemperli (dostarlimab) и Zejula (niraparib) при опухоли яичников.

В клиническом испытании участвовали более 1300 женщин с III или IV стадией немуцинозного эпителиального рака яичников. Сочетание лекарств отсрочило прогрессирование заболевания, однако не показало статистически значимого увеличения общей выживаемости пациенток.

Jemperli относится к классу ингибиторов PD-1 — рецепторов программируемой клеточной смерти, расположенных на поверхности иммунных Т-клеток, которые в норме помогают предотвращать гиперактивацию иммунной системы. Однако раковые клетки научились связываться с PD-1, чтобы избегать иммунный ответ организма. Препарат блокирует это взаимодействие, позволяя иммунитету распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

В свою очередь Zejula препятствует работе фермента PARP, который участвует в восстановлении поврежденной ДНК. Его отключение приводит к накоплению дефектов в генетическом материале раковых клеток и, как следствие, их гибели.

Ранее MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) представила данные III фазы исследования схожей комбинации препаратов — «Китруды» (пембролизумаб) и «Линпарзы» (олапариб). Они также не смогли увеличить общую выживаемость пациентов с раком яичников. Портал Fierce Pharma привел слова коммерческого директора GSK Люка Милса, который отметил, что этот тип новообразования имеет устойчивость к иммунотерапевтическому лечению, из-за чего тестируемые лекарства не дают желаемого эффекта.

Опухоль яичников — восьмой по распространенности вид рака среди женщин в мире. Хотя платиносодержащая химиотерапия хорошо помогает пациенткам, у около 85% из них развивается рецидив заболевания, после которого заболевание редко поддается лечению.

