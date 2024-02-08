Комиссия Минздрава рекомендовала к включению в Перечень ЖНВЛП пять препаратов

Минздрав провел заседание Комиссии по формированию лекарственных перечней. Оно продлилось около трех часов, так как возникла дискуссия по включению в Перечень ЖНВЛП одного из комбинированных препаратов. Участники обсуждения пришли к выводу, что некоторые пункты правил формирования перечней необходимо уточнить, передает корреспондент «ФВ».

Первым в повестке оказался комбинированный антибиотик цефепим+[сульбактам]. Именно это лекарство вызвало много споров. Препарат выпускают две российские компании – «АлФарма» и «Промомед». Они предложили цену в размере 1300 руб. за упаковку. В то же время применение двух препаратов как монокомпонентных в среднем обходится в 750 руб. Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев заявил, что цену необходимо снизить.

Производители настаивали, что процесс выпуска комбинированного препарата более сложный, нежели если произвести два отдельных МНН и соединить. Кроме того, главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов отметил, что в клинической практике обычно не применяются два препарата последовательно один за другим, важна именно комбинация.

Тем не менее председатель комиссии замминистра здравоохранения Сергей Глаголев настаивал на снижении цены. После паузы на раздумья «АлФарма» предложила 1200 руб. за упаковку, «Промомед» – 1175 руб. Остановились на более низкой цене.

Но комиссия долго не могла начать голосовать по этому вопросу. Согласно нормам постановления правительства № 871 (правила составления перечней), при включении комбинации в Перечень ЖНВЛП автоматически включаются те ее компоненты, которых еще нет в списке. В данном случае это сульбактам. Нижегородцев настаивал, что если включать сульбактам, тогда и цена должна быть 750 руб., как у комбинации монокомпонентных препаратов. Но если же комбинированный препарат это по сути новый, то его можно принять по цене 1175 руб.

Участники заседания одобрили включение препарата по этой цене, вопрос же с сульбактамом решит правительство, где будет подготовлено постановление по изменению перечней. Кроме того, члены комиссии отметили необходимость уточнить положения ПП № 871, касающиеся комбинированных препаратов.

Обсуждение остальных четырех препаратов прошло гораздо быстрее и по одному сценарию. Главные специалисты Минздрава в соответствующей области представляли препарат и рекомендовали его включить в перечень, Глаголев просил производителей снизить предложенную ими цену. Ни одна из компаний не отказала в этой просьбе.

«Биокад» представил к включению два препарата от рассеянного склероза. Первоначальная цена сампэгинтерферона бета-1а была 19 тыс. руб. за упаковку. Производитель снизил ее до 17 832 руб. (без НДС). Второй препарат ­– дивозилимаб – сначала был предложен по цене 215 тыс. за упаковку (с НДС), на заседании она была снижена до 200 тыс., или до 181,8 тыс. без НДС.

Кроме того, оба препарат также включены в перечень программы 14 ВЗН.

Комбинированный препарат от ВИЧ ламивудин+фосфазид производителя «АЗТ-Фармресурс» войдет в Перечень ЖНВЛП по цене 1600 руб., при подаче заявки она была 1635 руб. Лекарство для лечения COVID-19 тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат от компании «Промомед» будет стоить 1750 руб. за упаковку вместо 2000 руб.