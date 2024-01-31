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Минздрав на фоне скандала рассмотрит включение ряда препаратов в перечень жизненно важных

31.01.2024
09:33
Артем Косенок
Минздрав объявил дату нового заседания Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Оно пройдет на следующей неделе, 8 февраля. Ранее компания «Биокад» пожаловалась в ФАС и подала в суд на замглавы ведомства, которого обвинила в бездействии. В Минздраве же заявляли, что Перечень ЖНВЛП уже дополнялся в 2023 году, а Перечень 14 ВЗН в 2021 году, что соответствует правилам.
Фото: Freepik

Минздрав назвал дату нового заседания Комиссии по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Оно состоится 8 февраля, сообщается на сайте ведомства. Министерство опубликовало список препаратов, предлагаемых для рассмотрения комиссией:

  • цефепим + [сульбактам],
  • ламивудин + фосфазид,
  • сампэгинтерферон бета-1а,
  • дивозилимаб,
  • тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Заседание пройдет в формате видео-конференц-связи. Для участия заявителям необходимо не позднее 13:00 2 февраля 2024 года направить предварительное обращение в письменной форме в адрес комиссии.

В список препаратов, которые предлагается рассмотреть, вошли два лекарственных средства «Биокад». Ранее компания обратилась с жалобой в ФАС на бездействие замглавы Минздрава Сергея Глаголева, который возглавляет Комиссию по формированию перечней ЖНВЛП и 14 ВЗН. Позже производитель также подал в Арбитражный суд иск в отношении чиновника.

Последний раз заседание комиссии проходило в феврале 2023 года. Перечень ЖНВЛП обновлялся в июне того же года, но только за счет новых форм уже имеющихся там препаратов. Нерассмотренными остаются 32 заявки разных фармпроизводителей на включение их препаратов в перечни. По этой причине, например, «Биокад» не может включить в перечни два препарата для лечения рассеянного склероза — «Ивлизи» на основе дивозилимаба и сампэгинтерферон бета-1а.

При этом в Минздраве ранее ответили на критику «Биокада», заявив, что Перечень ЖНВЛП в последний раз актуализировался в 2023 году, а перечень 14 ВЗН — в 2021 году, и это соответствует правилам. Так, Перечень ЖНВЛП формируется и пересматривается не реже одного раза в год, перечень 14 ВЗН и минимальный ассортимент лекарственных препаратов в аптеках — не реже одного раза в три года.

Позицию Минздрава поддержали в Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), назвав действия «Биокада» пиаром. Иск компании к замглавы ведомства Сергею Глаголеву напоминает попытку устроить скандал, заявил гендиректор ассоциации Виктор Дмитриев.

В свою очередь в «Биокаде» удивились изменившейся позиции ассоциации, так как ранее в августе 2023 года АРФП вместе с другими ассоциациями направили письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой провести в сентябре заседание комиссии. В документе подчеркивалось, что неопределенность с датой заседаний может негативно сказаться на обеспечении пациентов лекарствами и увеличить риск дефектуры, а сложившаяся ситуация снижает заинтересованность фарминдустрии в выводе на рынок новых препаратов.

Ранее в январе Минздрав предложил внести изменения в правила формирования лекарственных перечней. Об этом министерство сообщило в своем официальном telergam-канале. Речь идет о перечнях ЖНВЛП, 14 ВЗН и минимального ассортимента лекарств в аптеках. Финальную версию проекта документа пока не представили на общественное обсуждение. Ожидалось, что проект внесут в правительство еще в прошлом году.

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