Комиссия Минздрава рекомендовала включить в ЖНВЛП орфанный препарат

В 2024 году в Перечень ЖНВЛП будет включен гилтеритиниб компании Astellas. Такое решение приняла Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней, передает корреспондент «ФВ». Производитель предложил снизить цену при включении лекарства в перечень в три раза до 650 тыс. руб. за упаковку.

Гилтеритиниб считается орфанным препаратом, он применяется для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным острым миелоидным лейкозом с мутацией в гене FLT3, связанной с особенно агрессивной формой заболевания и более высоким риском рецидива. По словам представителя НМИЦ гематологии, в год таких пациентов насчитывается всего 50 человек.

Согласно данным портала госзакупок, которые представили во время заседания, в 2022 году препарат закупался по средней цене 1,9 млн руб. за упаковку. В заявке Astellas сначала была цена 710 тыс. руб. Как отметил заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев, сотрудники службы проверили и выяснили, что на сегодняшний день «при актуальных валютных курсах это самая низкая цена в мире». Однако голоса членов комиссии разделились поровну. Тогда представитель компании Илья Вескер предложил еще более низкую цену — 650 тыс. руб. за упаковку. Комиссия переголосовала по новому предложению и рекомендовала лекарство к включению в ЖНВЛП.

На этом же заседании решено не рекомендовать включение в ЖНВЛП новой лекарственной формы препарата для лечения красной системной волчанки белимумаба компании GSK — раствора для подкожного введения. Сейчас в ЖНВЛП внесен концентрат для приготовления раствора для инфузий, для введения препарата необходим контроль медицинских работников. Формально это не эквивалентные лекарственные формы, поэтому при оценке влияния на бюджет новая форма была оценена как значительно увеличивающая затраты. Но фактически, по словам представителя производителя Камиля Сайткулова, раствор для инфузий можно заменить на раствор для подкожного введения, при этом пациент может самостоятельно сделать инъекцию. Тем не менее комиссия проголосовала против по формальному признаку.

Не одобрена на заседании еще одна заявка — об исключении из ЖНВЛП калия аспаргинат + магния аспаргинат, применяемого для восполнения дефицита калия и магния.

Наконец, с голосования снят вопрос включения в программу «14 ВЗН» противоопухолевого препарата руксолитиниб. Заявление отозвал производитель Novartis, поскольку включение препарата оказало бы существенное влияние на бюджет программы.

Как сообщал «ФВ», в 2022 году комиссия Минздрава собиралась несколько раз и одобрила для включения в 2024 году в Перечень ЖНВЛП 12 препаратов. В 2023 году планируется включить 22 МНН.