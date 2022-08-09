Минздрав рекомендовал к включению в Перечень ЖНВЛП еще 9 препаратов
Минздрав 4 и 5 августа провел заседания Комиссии по формированию лекарственных перечней. Комиссия рекомендовала включить в Перечень ЖНВЛП девять препаратов, а четыре предложения по расширению программы ВЗН отклонила.
Минздрав опубликовал протоколы заседаний Комиссии по формированию лекарственных перечней, прошедших 4 и 5 августа. В 2022 году предложения по изменению перечней рассматривались в четвертый раз. Первые два заседания прошли в феврале, еще одно – в апреле.
Среди одобренных лекарств больше всего противоопухолевых препаратов – три МНН и столько же противовирусных.
В числе лекарств для онкобольных – пэгаспаргаза. Препарат впервые был зарегистрирован в России в 2007 году, но в 2017-м производитель Medac GmbH перестал привозить лекарство в Россию. В 2019 году онкологи сообщили о недостатке препарата. В апреле 2020 года правительство распоряжением выделило 273,5 млн руб. из резервного фонда правительства на субсидию «Московскому эндокринному заводу» для закупки, ввоза и доставки 1,5 тыс. упаковок препарата. В 2022 году Servier зарегистрировала лекарство.
В Перечень ЖНВЛП будет включен комбинированный антиретровирусный препарат тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, который вызвал беспокойство пациентов. Как сообщал «ФВ», организация «Коалиция по готовности к лечению» в июне 2022 года обратилась в Минздрав с просьбой включить препарат в перечень при условии проведения дополнительных клинических исследований.
Как сообщается на сайте организации, ее представитель Денис Годлевский, принимавший участие в заседании комиссии, обратился к компании-производителю с просьбой разъяснить вопрос о проведении дополнительных клинических исследований. «От представителей компании было получено заверение о предоставлении таких данных и проведении встречи с представителями пациентских организаций осенью этого года», – сообщила организация.
Там также отметили существенное снижение цены на препарат – она составляет 5,5 тыс. руб. Это дешевле стоимости даже только одного элсульфавирина в государственных закупках в 2020—2022 годах.
|
Препараты, одобренные Комиссией по формированию перечней
|
МНН
|
Торговое наименование
|
Производитель
|
Лекарственная форма
|
Цена
|
Перечень
|
Заседания 4 и 5 августа
|
Препараты для лечения заболеваний сердца
|
Инклисиран
|
Сибрава
|
Novartis
|
Р-р для подкож. введ.
|
100 000
|
ЖНВЛП
|
Противоопухолевые препараты
|
Дувелисиб
|
Копиктра
|
Sanofi
|
капсулы
|
250000
|
ЖНВЛП
|
Пэгаспаргаза
|
Онкаспар
|
Servier
|
лиофилизат
|
102243,99
|
ЖНВЛП
|
Алпелисиб
|
Пикрэй
|
Novartis
|
таблетки
|
134862
|
ЖНВЛП
|
Иммунодепрессанты
|
Сипонимод
|
Кайендра
|
Novartis
|
таблетки
|
1055,44 (за мг)
|
ВЗН
|
Антибактериальные препараты системного действия
|
Цефотаксим+[Сульбактам]
|
Кларуктам, Цефотаксим+Сульбактам
|
Фармновации, Промомед Рус
|
порошок
|
355
|
ЖНВЛП
|
Противовирусные препараты системного действия
|
Глекапревир+Пибрентасвир
|
Мавирет
|
AbbVie
|
гранулы
|
32630,94
|
ЖНВЛП
|
Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин
|
Элпида Комби
|
Вириом
|
таблетки
|
5500
|
ЖНВЛП
|
Препараты для лечения обструктивных заболеваний легких
|
Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон
|
Энерзейр Бризхалер
|
Novartis
|
Капсулы с порошком для инг.
|
2400
|
ЖНВЛП
|
Другие лечебные средства
|
Кальция полистиролсульфонат
|
Сорбистерит, Калимейт
|
Fresenius Medical Care, Р-Фарм
|
порошок
|
1500
|
ЖНВЛП
|
Заседание 27 апреля
|
Препараты для лечения заболеваний сердца
|
Пропранолол
|
Гемангиол
|
Pierre Fabre
|
р-р для приема внутрь
|
9998,6
|
ЖНВЛП
|
Противоопухолевые препараты
|
Инотузумаб озогамицин
|
Биспонса
|
Pfizer
|
лиофилизат
|
569151
|
ЖНВЛП
|
Противоопухолевые гормональные препараты
|
Даролутамид
|
Нубека
|
Bayer
|
таблетки
|
|
ЖНВЛП
|
Источник: ЖНВЛП
Комиссия отклонила почти все заявки на включение препаратов в программу высокозатратных нозологий, причина – недостаток средств на новые препараты. В программу ВЗН не будут включены ибрутиниб, акалабрутиниб, венетоклакс. Единственный препарат, рекомендованный к включению в программу – сипонимод, применяемый при прогрессирующем рассеянном склерозе.
Также отклонена заявка на исключение из Перечня ЖНВЛП лоперамида в форме таблетки-лиофилизата.
Скорее всего, эти препараты попадут в Перечень ЖНВЛП в 2024 году. Поскольку Минздрав уже опубликовал проект поправок в лекарственные перечни, сформированный по итогу заседаний, прошедших до 27 апреля 2022 года.
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