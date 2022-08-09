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Минздрав рекомендовал к...

Минздрав рекомендовал к включению в Перечень ЖНВЛП еще 9 препаратов

09.08.2022
18:47
Елена Калиновская

Минздрав 4 и 5 августа провел заседания Комиссии по формированию лекарственных перечней. Комиссия рекомендовала включить в Перечень ЖНВЛП девять препаратов, а четыре предложения по расширению программы ВЗН отклонила.

Минздрав опубликовал протоколы заседаний Комиссии по формированию лекарственных перечней, прошедших 4 и 5 августа. В 2022 году предложения по изменению перечней рассматривались в четвертый раз. Первые два заседания прошли в феврале, еще одно – в апреле.

Среди одобренных лекарств больше всего противоопухолевых препаратов – три МНН и столько же противовирусных.

В числе лекарств для онкобольных – пэгаспаргаза. Препарат впервые был зарегистрирован в России в 2007 году, но в 2017-м производитель Medac GmbH перестал привозить лекарство в Россию. В 2019 году онкологи сообщили о недостатке препарата. В апреле 2020 года правительство распоряжением выделило 273,5 млн руб. из резервного фонда правительства на субсидию «Московскому эндокринному заводу» для закупки, ввоза и доставки 1,5 тыс. упаковок препарата. В 2022 году Servier зарегистрировала лекарство.

В Перечень ЖНВЛП будет включен комбинированный антиретровирусный препарат тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин, который вызвал беспокойство пациентов. Как сообщал «ФВ», организация «Коалиция по готовности к лечению» в июне 2022 года обратилась в Минздрав с просьбой включить препарат в перечень при условии проведения дополнительных клинических исследований.

Как сообщается на сайте организации, ее представитель Денис Годлевский, принимавший участие в заседании комиссии, обратился к компании-производителю с просьбой разъяснить вопрос о проведении дополнительных клинических исследований. «От представителей компании было получено заверение о предоставлении таких данных и проведении встречи с представителями пациентских организаций осенью этого года», – сообщила организация.

Там также отметили существенное снижение цены на препарат – она составляет 5,5 тыс. руб. Это дешевле стоимости даже только одного элсульфавирина в государственных закупках в 2020—2022 годах.

Препараты, одобренные Комиссией по формированию перечней

МНН

Торговое наименование

Производитель

Лекарственная форма

Цена

Перечень

Заседания  4 и 5 августа

Препараты для лечения заболеваний сердца

Инклисиран

Сибрава

Novartis

Р-р для подкож. введ.

100 000

ЖНВЛП

Противоопухолевые препараты

Дувелисиб

Копиктра

Sanofi

капсулы

250000

ЖНВЛП

Пэгаспаргаза

Онкаспар

Servier

лиофилизат

102243,99

ЖНВЛП

Алпелисиб

Пикрэй

Novartis

таблетки

134862

ЖНВЛП

Иммунодепрессанты

Сипонимод

Кайендра

Novartis

таблетки

1055,44 (за мг)

ВЗН

Антибактериальные препараты системного действия

Цефотаксим+[Сульбактам]

Кларуктам, Цефотаксим+Сульбактам

Фармновации, Промомед Рус

порошок

355

ЖНВЛП

Противовирусные препараты системного действия

Глекапревир+Пибрентасвир

Мавирет

AbbVie

гранулы

32630,94

ЖНВЛП

Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин

Элпида Комби

Вириом

таблетки

5500

ЖНВЛП

Препараты для лечения обструктивных заболеваний легких

 

Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон

Энерзейр Бризхалер

Novartis

Капсулы с порошком для инг.

2400

ЖНВЛП

Другие лечебные средства 

Кальция полистиролсульфонат

Сорбистерит, Калимейт

Fresenius Medical Care, Р-Фарм

порошок

1500

ЖНВЛП

Заседание 27 апреля

Препараты для лечения заболеваний сердца

Пропранолол

Гемангиол

Pierre Fabre

р-р для приема внутрь

9998,6

ЖНВЛП

Противоопухолевые препараты

Инотузумаб озогамицин

Биспонса

Pfizer

лиофилизат

569151

ЖНВЛП

Противоопухолевые гормональные препараты

Даролутамид

Нубека

Bayer

таблетки

 

ЖНВЛП

Источник: ЖНВЛП

 Комиссия отклонила почти все заявки на включение препаратов в программу высокозатратных нозологий, причина ­– недостаток средств на новые препараты. В программу ВЗН не будут включены ибрутиниб, акалабрутиниб, венетоклакс. Единственный препарат, рекомендованный к включению в программу – сипонимод, применяемый при прогрессирующем рассеянном склерозе. 

Также отклонена заявка на исключение из Перечня ЖНВЛП лоперамида в форме таблетки-лиофилизата.

Скорее всего, эти препараты попадут в Перечень ЖНВЛП в 2024 году. Поскольку Минздрав уже опубликовал проект поправок в лекарственные перечни, сформированный по итогу заседаний, прошедших до 27 апреля 2022 года.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Владимир
10.08.2022 в 09:43
Сипонимод был включён в ВЗН
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