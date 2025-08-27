Комиссия при Минздраве разработает перечень одурманивающих веществ

Минздрав разработал Правила формирования перечня одурманивающих веществ и внесения в него изменений. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 9 сентября.

Одурманивающие вещества — это химические вещества синтетического или естественного происхождения, смеси веществ (независимо от их концентрации), вызывающие состояние опьянения, не включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Формировать перечень и вносить в него изменения будет Минздрав на основании решений межведомственной комиссии по формированию перечня одурманивающих веществ. Комиссия будет рассматривать предложения членов или информацию о совершении административных правонарушений в состоянии опьянения, вызванном употреблением вещества.

В состав комиссии войдут представители Минздрава, МВД, Минобороны и Минпромторга, а также главный внештатный специалист психиатр-нарколог ‎и главный внештатный специалист токсиколог Минздрава.

Заседания комиссии будут проводить не чаще двух раз в год (до 20-го числа ‎шестого месяца) при наличии предложений членов комиссии.