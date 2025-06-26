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Комитет Госдумы поддержал...

Комитет Госдумы поддержал необязательность следования клинрекомендациям

26.06.2025
10:44
Отдел новостей
Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал поправки о праве врача отклоняться от клинрекомендаций, которые с 1 января стали обязательными для оказания медпомощи. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении в ближайшее время.
Фото: 123rf.com

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал правительственные поправки к закону № 323-ФЗ, позволяющие врачам отступать от клинических рекомендаций (КР), если того требует ситуация пациента, пишет «Медицинский вестник». Поправки наделяют Минздрав правом утверждать порядок применения клинрекомендаций и уточняют их определение, исключая из него упоминание «протоколов лечения». Также предполагается, что КР не будут обязательны для медицинских организаций и не смогут использоваться как нормативные акты при контроле оказания помощи.

Как пояснил первый зампред комитета Бадма Башанкаев, врачи смогут принимать индивидуальные решения при сложных сочетаниях заболеваний: «Мы лечим человека, а не историю болезни. Врач сможет опираться не только на КР, но и на собственный опыт и решение врачебной комиссии».

С января 2025 года все медучреждения и врачи России обязаны оказывать медицинскую помощь на основе КР, но в условиях ограниченного ресурса часть учреждений не в состоянии их соблюдать. 

Фармпроизводители выступают за включение лекарственных препаратов в соответствующие клинические рекомендации. Это позволит быстрее внедрять инновационные методы лечения в систему здравоохранения и повысить уровень доверия граждан к ней, говорилось в письме АФПЕАЭС в Минздрав.

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