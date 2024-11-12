Производители предложили ускорить включение российских лекарств в клинические рекомендации

Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) предлагает ускорить внесение российских лекарственных препаратов, одобренных к включению в Перечень ЖНВЛП, в соответствующие клинические рекомендации. Это позволит быстрее внедрять инновационные методы лечения в систему здравоохранения и повысить уровень доверия граждан к ней, уверены в АФПЕАЭС. Инициатива изложена в письме, направленном в адрес Минпромторга, сообщили «ФВ» в ассоциации.

Как сказано в документе, сегодня существует задержка между одобрением лекарственных препаратов Комиссией Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов и минимального ассортимента к включению в Перечень ЖНВЛП и их фактическим включением в клинические рекомендации.

По мнению членов АФПЕАЭС, это препятствует своевременному доступу пациентов к современным и эффективным методам лечения. «Синхронизация внесения одобренных Комиссией Минздрава России препаратов в клинические рекомендации может позволить значительно ускорить процесс внедрения инновационных методов лечения в систему здравоохранения страны. Благодаря прозрачности и оперативности в обновлении клинических рекомендаций повысится уровень доверия россиян к национальной системе здравоохранения и отечественным лекарственным препаратам», — отметил председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин.

Подобные меры, уверены в АФПЕАЭС, станут гарантом соответствия применяемых в клинической практике препаратов современным стандартам и научным исследованиям в области медицины. Комплексно это будет способствовать повышению эффективности и доступности медицинской помощи, а также повышению качества жизни российских пациентов.

На III конгрессе «Национальное здравоохранение» управляющий директор Johnson & Johnson Innovative Medicine Россия и СНГ Екатерина Погодина обратила внимание на то, что инновационные препараты долго погружаются в клинические рекомендации, на это может уйти до трех лет. Пока такие препараты дойдут до пациента, появляется уже что-то новое, сказала она.