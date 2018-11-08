Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: найденные просроченные лекарства были невостребованными

16:26
13 ноября 2018

Елена Сидорова

235

Просроченные лекарства, обнаруженные прокуратурой на оптовом складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга», оказались невостребованы пациентами, а списать их не представляется возможным из-за отсутствия законодательной базы по порядку списания.  Так в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснили ситуацию с обнаружением в городе  просроченных лекарств на сумму более 300 млн руб.

Как сообщили в комитете, часть просроченных препаратов вызывало серьезные побочные  эффекты и пациенты отказываются их принимать.

Некоторые препараты не используются из-за изменения схемы лечения пациентов и применения более эффективных и удобных лекарственных средств. 

«Необходимо отметить, что возврат лекарственных препаратов поставщику в связи с невостребованностью не предусматривается контрактами. С 01.01.2017 г. законодательством предусмотрена возможность передачи лекарственных препаратов в другие регионы. Однако потребность в данных препаратах в других регионах также отсутствовала», – отметили в комитете.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Популярное
08.11.2018
Фармритейл и эксперты оценили перспективы аптек «Магнита» на рынке
3309
08.11.2018
UPD: «Утконос» занялся продажей лекарств
2311
08.11.2018
Украинская фарма попала под российские санкции
2187
09.11.2018
Назначен новый генеральный директор Roche в России
2105
09.11.2018
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов   
1363