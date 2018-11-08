Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: найденные просроченные лекарства были невостребованными

Как сообщили в комитете, часть просроченных препаратов вызывало серьезные побочные эффекты и пациенты отказываются их принимать.

Некоторые препараты не используются из-за изменения схемы лечения пациентов и применения более эффективных и удобных лекарственных средств.

«Необходимо отметить, что возврат лекарственных препаратов поставщику в связи с невостребованностью не предусматривается контрактами. С 01.01.2017 г. законодательством предусмотрена возможность передачи лекарственных препаратов в другие регионы. Однако потребность в данных препаратах в других регионах также отсутствовала», – отметили в комитете.