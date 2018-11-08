Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: найденные просроченные лекарства были невостребованными

Просроченные лекарства, обнаруженные прокуратурой на оптовом складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга», оказались невостребованы пациентами, а списать их не представляется возможным из-за отсутствия законодательной базы по порядку списания. Так в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснили ситуацию с обнаружением в городе просроченных лекарств на сумму более 300 млн руб.
Как сообщили в комитете, часть просроченных препаратов вызывало серьезные побочные эффекты и пациенты отказываются их принимать.
Некоторые препараты не используются из-за изменения схемы лечения пациентов и применения более эффективных и удобных лекарственных средств.
«Необходимо отметить, что возврат лекарственных препаратов поставщику в связи с невостребованностью не предусматривается контрактами. С 01.01.2017 г. законодательством предусмотрена возможность передачи лекарственных препаратов в другие регионы. Однако потребность в данных препаратах в других регионах также отсутствовала», – отметили в комитете.
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