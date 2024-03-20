Компании из России и Кубы подписали пять соглашений в сфере биотехнологий

В посольстве Кубы в Москве подписали пять меморандумов о взаимопонимании между кубинскими биотехнологическими и фармацевтическими компаниями и рядом российских компаний, об этом сообщили в пресс-службе посольства страны.

Первый из документов подписали российская компания «Биокубафарма» (БКФ) и Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы (ЦИГБ) на клиническую разработку и регистрацию препарата «Юсвинза» на территории России и Евразийского союза. Лекарство разработали для лечения пациентов с ковидом, у которых подозревается или выявлено состояние гипервоспаления.

БКФ и Центр молекулярной иммунологии Гаваны (CIM) заключили соглашение о завершении клинической разработки терапевтической вакцины против распространенного рака легких «Цимавакс» в России и ЕС.

Третий договор подписали российская компания «Алфанил» и CIM на разработку и регистрацию мутеинового продукта ИЛ-2 на территории России и других стран. Договор о представительстве для получения медицинской регистрации продукции GAVAC и Hebernem на территории России подписали компании Casa Comercial Kupiechesky и CIGB.

Пятый контракт заключили компании «Фитовит» и CIGB о научно-техническом сотрудничестве по разработке вакцины против африканской чумы свиней, который устанавливает ассоциацию между сторонами, применимую к деятельности, связанной с исследовательскими проектами и поиском финансирования для ее разработки.

В июне 2023 года стало известно, что российский производитель «Активный Компонент» в 2023 году будет поставлять три фармсубстанции на Кубу. Согласно договоренностям, компания «ФармаКуба» станет представителем «Активного Компонента» для реализации ее продукции на рынке Кубы, а также других латиноамериканских стран.