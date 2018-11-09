Компанию Sandoz в России возглавил Манлио Флоренцано

Манлио Флоренцано, который более 13 лет успешно возглавлял итальянский филиал компании, с 1 ноября стал генеральным директором Sandoz в России, сообщает pharmastar.it. Издание также добавляет, что российский рынок является для компании Sandoz одним из ключевых в мире.



