Компания «НПО Петровакс Фарм» стала лауреатом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018»

15:05
21 ноября 2018
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19 ноября в Большом зале Общественной палаты РФ состоялась IV торжественная церемония награждения победителей Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018».

Компания «НПО Петровакс Фарм» стала лауреатом премии в номинации «Приоритет–Фарма» за создание и внедрение в практическое здравоохранение первой в России четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа Гриппол Квадривалент. 

Инвестиционный проект по выводу четырехвалентной противогриппозной вакцины реализован компанией «НПО Петровакс Фарм» в 2018 году и открывает новые возможности для отечественного здравоохранения в профилактике гриппа, обладает не только импортозамещающим эффектом, но и экспортным потенциалом. 

Вакцина обеспечивает защиту от 4-х штаммов вируса гриппа: 2-х вирусов гриппа А (A/H1N1+A/H3N2) и вирусов гриппа В 2-х линий (B/Ямагата + В/Виктория). С 2012 года ВОЗ дает рекомендации по вакцинации четырехвалентными вакцинами против гриппа. Это связано с необходимостью повышения профилактической эффективности вакцинации от гриппа и, как следствие, снижения заболеваемости, экономических потерь, повышения доверия населения к ежегодной иммунизации. Всего шесть стран производят четырехвалентные вакцины для профилактики гриппа: Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Германия и Франция. С 2018 года собственное независимое производство есть и в России. 

Вакцина производится в России  по технологии полного цикла, начиная с этапа выпуска субстанций, с использованием антиген-сберегающей технологии по стандартам GMP в одноразовых шприцах без консервантов. По данным фармакоэкономических исследований при замене 3-валентной вакцины 4- валентной в РФ прогнозируемое количество предотвращенных случаев заболевания гриппом за сезон составит 265,8 тысячи случаев1

Вице-президент по исследованиям и регистрации лекарственных препаратов в РФ и за рубежом «НПО Петровакс Фарм» Ольга Орехова отметила:

«Мы гордимся получением этой авторитетной и важной награды, и тем, что наша работа в области импортозамещения оценена столь высоко. В этом году мы вывели на рынок четырехвалентную противогриппозную вакцину и верим в ее успех, главная цель – уменьшение заболеваемости гриппом у населения. Кроме того, в 2018 году мы открыли новый R&D центр для разработки лекарственных препаратов «с нуля» и запустили третью производственную линию по выпуску субстанций, таблеток и суппозиториев. Продукт, ставший победителем, вакцина Гриппол Квадривалент, в ближайшем будущем будет подан для получения преквалификации ВОЗ, что даст ему, надеемся, не только импортозамещающий, но еще и экспортный потенциал. А мы продолжим разработку новых импортозамещающих продуктов».

Справка

Национальная премия «Приоритет» – это авторитетная и престижная награда в России для лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов. Целью конкурса является поддержка российских производителей, в том числе предприятий с экспортным потенциалом, потенциалом импортозамещения, со стратегией инновационного развития, создающих новые технологии, добившихся наибольших успехов в промышленном производстве в течение года. Конкурс проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, Минэнерго России, Минкомсвязи России, ФАС России, ТПП РФ, РСПП, «Деловой России», ФТС России, а также других профильных и отраслевых организаций.

«НПО Петровакс Фарм» – российская биофармацевтическая компания полного цикла, разработчик и производитель иммунобиологических препаратов и вакцин. Компания имеет 20-летний опыт работы на фармацевтическом рынке. Продуктовый портфель «НПО Петровакс Фарм» включает оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые по собственным разработкам и в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями. На счету «НПО Петровакс Фарм» более 20 патентов на новые молекулы и технологии производства.

Источник: НПО Петровакс Фарм

1 А.В. Рудакова, С.М. Харит, А.Н. Усков, Ю.В. Лобзин. Предотвращенный ущерб при вакцинации против гриппа 3- и 4- валентными вакцинами, Журнал «Инфектология», том 9, № 2, 2017.

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