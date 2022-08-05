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Компания «Пульс» запустила...

Компания «Пульс» запустила свой маркетплейс

05.08.2022
11:12
Артем Косенок

ФК «Пульс» запустила свой маркетплейс по онлайн-продаже лекарств. Также компания получила разрешение на доставку препаратов.

ФК «Пульс» запустила свой маркетплейс на сайте polza.ru. 27 июля компания получила разрешение на дистанционную торговлю. Соответствующая информация размещена в реестре Росздравнадзора, обратил внимание «Коммерсантъ». По данным «СПАРК», «Пульс» зарегистрировал домен в апреле и подал заявку на регистрацию ряда товарных знаков под брендом POLZA.ru.

POLZA.ru возникла на базе сайта «Аптеки Форте», следует из информации на сайте портала. К сервису подключено более 8 тыс. партнерских аптек в 1,3 тыс. населенных пунктов. Онлайн-аптека пока работает только на самовывоз: забрать товар можно в одной из партнерских точек, оплатив его картой или наличными. Среди крупнейших аптечных сетей, уже подключившихся к сервису, — «Фармленд» и «Планета здоровья». В сетях на запросы издания не ответили.

Как ранее писал «ФВ», по итогам 2021 года, «Аптека.ру» (принадлежит АО «Катрен») заняла первое место по объему продаж лекарственных средств среди онлайн-магазинов в категории «Здоровье». Он достиг 59,3 млрд руб., следует из рейтинга Data Insight. По сравнению с 2020 годом рост составил 18%. Второе и третье места заняли «Еаптека» («Сбер») и «ЗдравСити» (ГК «Протек»). Объем их продаж составил 15,5 млрд и 9,1 млрд руб. соответственно.

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