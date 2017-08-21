Компания «Такеда Фармасьютикалс» поддержала участие российских ученых в медицинском форуме в Токио

Цель форума – интеграция широкого круга российских и японских ученых в международное медицинское научное сообщество, повышение профессионального и научного уровня, а также развитие и обмен опытом в области медицины между российскими и японскими учеными. Токийско-Московский международный медицинский форум является официальным мероприятием «Перекрестного года России и Японии»1.

Трэвел-гранты для участия в молодежной секции ТОМО Forum-2018 были присуждены в сентябре 2018 года в рамках конкурсной части симпозиума с международным участием «Парадигма иммунной защиты организма». Организаторами симпозиума выступили МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Международный оргкомитет Токийско-Московского международного медицинского форума-2018 при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и компании «Такеда Россия». Среди конкурсантов были представители научных учреждений Владивостока, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары и Томска.

«Такеда Россия» более 10 лет поддерживает талантливых студентов, желающих профессионально развиваться в области медицины, – подчеркивает Дмитрий Колода, медицинский директор компании «Такеда Россия». – Приоритетным проектом нашей социальной деятельности является программа «TAKEDA – Золотые кадры медицины». В ней уже приняли участие свыше 10 300 студентов-медиков и ординаторов из 25 ведущих вузов страны, и эта цифра продолжает расти. Мы рады видеть стипендиатов нашей программы в рядах молодых ученых, выигравших грант для участия в ТОМО Forum-2018. Участие в таких международных форумах, как ТОМО Forum-2018, способствует укреплению научного сотрудничества между странами и дальнейшему росту представителей российской научной школы».

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 563п–П2

Источник публикации: Takeda Pharmaceutical Co.