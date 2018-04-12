Компания infor-media Russia открывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка

18-19 февраля 2019 г. в отеле «Рэдиссон Ройал», Москва, пройдет саммит PharmaBusiness-2019.
Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2019 год»
Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
Елена Проненко
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