Компания infor-media Russia открывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка

13:58
11 декабря 2018
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Фото: infor-media.ru

18-19 февраля 2019 г. в отеле «Рэдиссон Ройал», Москва, пройдет саммит PharmaBusiness-2019. 

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Главные зимние фармацевтические блокбастеры

18.02.2019

Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2019 год»

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19.02.2019

Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью»

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Контактная информация

Елена Проненко 

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