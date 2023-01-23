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Конференция экспертов фармацевтического...

Конференция экспертов фармацевтического рынка пройдет в Сочи в феврале

23.01.2023
16:53

9—10 февраля в г. Сочи, с. Эсто-Садок, гостиница «Гранд Отель Поляна» 5* состоится конференция «PROекции Будущего» газеты «Фармацевтический вестник»: «Ставки сделаны. Стратегический план развития фармацевтической отрасли».

9—10 февраля в г. Сочи, с. Эсто-Садок, гостиница «Гранд Отель Поляна» 5* состоится конференция «PROекции Будущего» газеты «Фармацевтический вестник»: «Ставки сделаны. Стратегический план развития фармацевтической отрасли».

От точечных и событийных мер поддержки в 2022 году государство переходит к созданию стратегических программ, определяющих долгосрочное развитие российской фармацевтической отрасли. Главная цель — снять зависимость фармотрасли от импорта. Однако какими инструментами она будет достигнута, пока не совсем ясно. Российскому бизнесу требуется конкретный план развития и четкое понимание того, что нужно государству. Об этом поговорим в рамках двухдневной конференции.

Среди главных тем конференции:

— главные законодательные изменения в фармотрасли;

— какие препараты войдут в перечень особо значимых препаратов;

— главное, что нужно знать об эксперименте по дистанционной торговле Rx. Как идет процесс внедрения электронных рецептов;

— как идет в России процедура аккредитации фармспециалистов.

Свое участие в составе спикеров подтвердили: AlphaRM, Sandoz, ГЕРОФАРМ, КЭПТ, Протек, «ИнноваФарм», Фирма «Здоровье», «Пепеляев Групп», Мьюз Медиа, Яндекс, Ассоциация независимых аптек, СПФО, УЦ «Доктрина». А также:

Александр Петров, депутат Государственной думы ФС РФ VII созыва, член Комитета ГД по охране здоровья;

Айрат Фаррахов, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, автор законопроекта о производственных аптеках.

Во второй день конференции пройдет деловой квиз, который проведет Вячеслав Краснов, советник РАЕН, создатель интеллектуальной игры для фармсообщества «Кто Здесь? Квиз», автор книги «Топики для ума».

Присоединяйтесь к команде профессионалов фармацевтической отрасли.

Подробнее здесь.

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