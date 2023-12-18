Конституционный суд поставил точку в деле по поводу товарного знака «Баю-бай»

Конституционный суд обязал федерального законодателя внести поправки в Гражданский кодекс, которые связаны со взысканием компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Ранее Суд по интеллектуальным правам обратился с запросом по поводу спора вокруг товарного знака «Баю-бай». Согласно постановлению КС РФ, принятому 14 декабря, пока изменения в законе не утверждены, суды должны ориентироваться на несколько выводов.

Так, наличие в реестре нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения и при этом зарегистрированных за разными правообладателями с согласия одного из них, предполагает взаимодействие последних. По мнению Конституционного суда, это может свидетельствовать об их аффилированности.

Также КС считает, что безусловный запрет взыскания компенсации в пользу правообладателя, обратившегося за защитой своих прав после того, как она взыскана в пользу того, кто предъявил требование первым, не имел бы под собой конституционных оснований. Кроме того, взыскание должно происходить из принципов разумности и справедливости, а у судов должна быть возможность снижения компенсации.

Ранее сообщалось, что ООО «Курортмедсервис» взыскало с ООО «Фирма «Здоровье» компенсацию за нарушение авторских прав в отношении товарного знака «Баю-бай» (товары нескольких классов, включая фармацевтические препараты, детское питание, чай). В течение нескольких лет ответчик выпускал чай для детей «Баюшки-Баю», сходный с первым до степени смешения. После этого с аналогичным иском к компании «Здоровье» обратилось ООО «Максимус», которой свои права на возмещение убытков уступила кипрская компания «Форианелли» — еще один правообладатель этого же товарного знака в другой категории.

Однако в суде было установлено, что фирма «Здоровье» уже возмещала ущерб по этому товарному знаку, а компания «Форианелли» аффилирована с ООО «Курортмедсервис». В свою очередь истец утверждал, что речь идет о разных товарных знаках, поэтому компенсация полагается каждому из юрлиц. После этого Суд по интеллектуальным правам дело приостановил и направил соответствующий запрос в Конституционный суд.