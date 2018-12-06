Криптозащита КИЗ: особенности оборудования при выборе поставщика TTS

12:20
17 декабря 2018
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На какие особенности оборудования стоит обратить внимание в условиях возможного внедрения криптозащиты КИЗ – Равиль Гимадиев, CEO Original Group, на форуме «Фармтехпром» в рамках 20-й международной выставки Pharmtech & Ingredients 2018.

Источник: Original Group

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Компании
Original Group
Сервисная компания

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