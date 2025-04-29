«Круг добра» изменил перечень заболеваний

Экспертный совет фонда «Круг добра» внес коррективы в перечень заболеваний, для терапии которых фонд закупает лекарственные препараты и медицинские изделия, а также оплачивает медицинскую помощь, о прошедшем заседании рассказали в пресс-службе организации.

В перечень заболеваний включили следующие нозологические формы: Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей (МКБ: D16), а также Доброкачественные опухоли кости (МКБ: D48). Позже будет уточнен перечень категорий детей.

Согласно докладу руководителя Центра детской и взрослой онкоортопедии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Аслана Валиева, у некоторых пациентов есть состояния, которые также, как и при злокачественных опухолях, требуют эндопротезирования крупных суставов модульными, раздвижными и индивидуальными неинвазивными протезами. Их стоимость не покрывают существующие источники финансирования.

Экспертный совет уточнил заболевания, при которых показано назначение лекарственных препаратов дефибротид и дасбуриказа, включенных в перечни закупок фонда в 2022 году. Дефибротид может также применяться при заболевании Веноокклюзионная болезнь (ВОБ) печени/Синдром синусоидальной обструкции (ССО) (МКБ: К76.5).

Еще к внесению в перечень заболеваний был одобрен СОЛО – Синдром острого лизиса опухоли (МКБ: Е88.3). Это редкое заболевание, которое развивается при онкогематологических заболеваниях, еще называют синдромом распада опухоли. Препарат расбуриказа, применяемый при заболевании, уже находится в перечне закупок.

Исключено из перечня заболевание Нарушение бета-окисления жирных кислот. Терапия препаратом тригептаноин сейчас проводится по программе расширенного доступа. Также из перечня исключен Синдром Драве, так как препарат для его терапии — фенфлурамин — ранее был исключен из перечня для закупок фонда из-за внесения его в список запрещенных к обороту на территории РФ препаратов.