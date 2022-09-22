«Круг добра» одобрил три препарата для лечения тяжелобольных детей
Эксперты «Круга добра» одобрили три препарата для лечения тяжелобольных детей. Всего в перечне теперь 58 лекарственных средств.
Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень лекарственных препаратов для оказания помощи детям. В него вошли три новых ЛС, всего в список теперь включены 58 препаратов. Экспертный совет фонда принял соответствующее решение 7 сентября.
В список вошли:
- Кризотиниб;
- Дефибротид;
- Расбуриказа.
Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.
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