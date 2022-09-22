«Круг добра» одобрил три препарата для лечения тяжелобольных детей

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень лекарственных препаратов для оказания помощи детям. В него вошли три новых ЛС, всего в список теперь включены 58 препаратов. Экспертный совет фонда принял соответствующее решение 7 сентября.

В список вошли:

Кризотиниб; Дефибротид; Расбуриказа.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.