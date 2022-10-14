«Круг добра» намерены освободить от уплаты НДС при передаче незарегистрированных препаратов

Минфин предложил освободить от НДС реализацию «Кругу добра» незарегистрированных препаратов и их последующую передачу в медицинские организации. С соответствующей инициативой выступил Минфин. Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас при ввозе на территорию России незарегистрированных препаратов, предназначенных для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретных пациентов, НДС не уплачивается, если Минздрав предоставил соответствующее разрешение в таможенные органы. Ввозить такие лекарства может в том числе «Круг добра», и фонд не уплачивает налог на ввоз. Однако при дальнейшей передаче препаратов «Кругу добра», а затем медицинским организациям НДС начисляется, говорится в пояснительной записке.

В июне президент Владимир Путин поручил внедрить механизм компенсации из федерального бюджета НДС, уплаченного по итогам осуществления операций по закупке не зарегистрированных в России препаратов, их ввозу в страну и передаче в медицинские организации по контрактам, договорам (соглашениям), заключенным фондом.

В том же месяце премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации сообщил, что правительство намерено проработать различные варианты освобождения от НДС операций при передаче не зарегистрированных в России лекарств «Кругу добра».