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«Круг добра» обеспечит...

«Круг добра» обеспечит соматропином детей с синдромом Шерешевского—Тернера

19.12.2023
18:58
Елена Калиновская
«Круг добра» намерен весной 2024 года обеспечить соматропином детей с синдромом Шерешевского—Тернера. Производитель препарата «Фармстандарт» подтвердил, что увеличит производство для обеспечения ежегодной потребности в 27 тыс. доз, а в дальнейшем — при необходимости нарастит объем.
Фото: Фото: freepik/ru.freepik.com/author/user18526052

В ближайшие дни фонд «Круг добра» откроет для родителей возможность подавать заявки на лекарственное обеспечение детей с синдромом Шерешевского—Тернера. Об этом на совещании, организованном фондом и Общественной палатой, заявил председатель правления «Круга добра» Александр Ткаченко, передает корреспондент «ФВ».

Фонд в октябре 2023 года внес в перечень заболеваний, лекарственную терапию которых обеспечивает «Круг добра», синдром Шерешевского—Тернера. Это геномная болезнь, которой страдают девочки, для нее характерны разные аномалии физического развития, одна из самых распространенных — низкорослость. Она корректируется за счет гормона роста соматропина.

После этого попечительский совет фонда утвердил препарат к включению в перечень закупок. Однако прием заявок не был открыт сразу, поскольку основной производитель — «Фармстандарт» — не смог подтвердить, что оперативно сможет нарастить производство. Компания предполагала, что сможет в год обеспечивать 300—400 детей. По первоначальным же расчетам, в год лечение должны получать около 700 девочек.

Поэтому «Круг добра» решил обсудить создавшуюся ситуацию с представителями Минздрава, врачами, производителем и родителями больных детей. На совещании выяснилось, что «Фармстандарт» все-таки сможет обеспечить необходимое количество препарата — 27 тыс. доз. «К февралю-марту мы сможем поставить 13 тыс. доз, к апрелю — еще 7 тыс. доз, в августе — 7 тыс. доз, 13 тыс. — в декабре», — привел план производства заместитель генерального директора компании Дмитрий Печенин.

Некоторые участники совещания усомнились, что препарата действительно будет достаточно, как правило, как только начинается лекарственное обеспечение какой-либо группы пациентов, то потребность в препарате возрастает. Печенин заверил, что в этом случае производитель сможет нарастить объемы выпуска.

Ткаченко попросил Минздрав и Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения как можно оперативнее собрать заявки на получение препарата и объявить аукцион. Скорость важна, так как сейчас многие родители покупают препарат за свой счет. С 1 марта 2023 года соматропин включен в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, из-за этого в большинстве аптек он теперь недоступен.

Директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко пообещала, что в ближайшие дни ведомство проинформирует субъекты Федерации о необходимости в короткие сроки собрать заявки и направить в федеральный центр для организации закупки.

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