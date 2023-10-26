«Круг добра» внес в перечень нозологий еще два заболевания

Экспертный совет фонда включил в перечень нозологий два заболевания. Речь идет о синдроме Шерешевского — Тернера и болезни Легга — Кальве — Пертеса. Фонд утвердил финансирование их лечения. Таким образом перечень расширился до 88 заболеваний, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко на Втором евразийском форуме по диагностике и лечению орфанных болезней «Содружество без границ».

Ткаченко также рассказал, что сейчас фонд планирует включить в перечень для закупок лекарственный препарат «Соматропин», необходимый для терапии синдрома Шерешевского — Тернера. Также «Круг добра» одобрил к оплате хирургическое лечение детей с болезнью Легга — Кальве — Пертеса с субтотальным или тотальным поражением эпифиза и нестабильностью тазобедренного сустава в виде подвывиха бедра методом тройной остеотомии таза с применением ортопедического электрета.

По словам Ткаченко, фонд планирует рассмотреть закупку нескольких новых не зарегистрированных в России препаратов. Лекарства могут быть востребованы для лечения примерно 3 тыс. детей с оценочной стоимостью терапии около 40 млрд руб. в год. Сейчас «Круг добра» закупает 103 вида лекарственных препаратов, медизделий и технических средств реабилитации. В 2021 году на эти цели направили 205 млрд руб.