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«Круг добра» обновил...

«Круг добра» обновил перечень заболеваний

23.03.2023
14:11
Артем Косенок

«Круг добра» добавил в перечень заболеваний новые виды кардиологической помощи. Фонд будет помогать детям с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и при отхождении левой коронарной артерии от легочного ствола.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень заболеваний для оказания помощи. В него внесены новые виды кардиологической помощи, сообщили в пресс-службе фонда. «Круг добра» будет помогать детям с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и при отхождении левой коронарной артерии от легочного ствола.

Эти заболевания были предложены рабочей группой ведущих кардиологов на экспертном совете фонда. Консультативная группа по детской кардиологии при «Круге добра» была создана по инициативе самого фонда в конце 2022 года. В нее вошли эксперты ведущих медицинских центров России. В планах также вынести на обсуждение другие виды помощи детям с врожденными пороками сердца, отметили в «Круге добра».

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