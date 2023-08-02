«Круг добра» объяснил отказ от оплаты тандемной терапии для пациентов со СМА

В фонде «Круг добра» объяснили, почему отказываются оплачивать последовательное назначение пациентам со спинальной мышечной атрофией (СМА) различных препаратов для лечения. Сейчас не существует научных доказательств эффективности такой совмещенной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

В фонде отметили, что при его создании в основу деятельности был заложен принцип, что средства «Круга добра» могут быть израсходованы только на лекарственные препараты и методы лечения, эффективность и безопасность которых доказаны клиническими исследованиями и подтверждены публикациями в научной медицинской литературе. Тандемная (комбинированная) терапия — прием препарата «Эврисди» (рисдиплам) или введение препарата «Спинраза» (нусинерсен) после инфузии лекарством «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек) — по-прежнему имеет статус экспериментальной.

«Логика проста: народный бюджет должен использоваться только на проверенные методы лечения, а экспериментальные методы во всем мире финансируются за счет фармпроизводителей. Фонд не должен поддерживать эксперименты над детьми за счет российских налогоплательщиков», — отметили в «Круге добра».

В апреле фонд направил уведомление руководителям органов здравоохранения во всех субъектах России с предупреждением, что «Круг добра» не имеет возможности финансировать тандемную терапию. Фонд предложил рассмотреть вариант покупки препарата в подобных случаях за счет регионального бюджета. Кроме того, чтобы не пропустить новые данные о тандемной терапии, были повторно направлены запросы в профильные ведомства и фармкомпании. При получении дополнительных данных об эффективности и безопасности тандемной терапии для детей со СМА «Круг добра» доведет эту информацию до экспертного совета для принятия дальнейших решений, подчеркнули в пресс-службе.

Вице-президент по корпоративным связям и коммуникациям компании «Биокад» Алексей Торгов сообщил «Коммерсанту» о малой вероятности того, чтобы анализ возможности совмещения разных видов лекарственной терапии проводили сами фармкомпании.

«Какие-то выводы можно было бы делать из данных реальной клинической практики. Возможно, через несколько лет они накопятся как раз за счет случаев «тандемов» терапии, профинансированных благотворительными фондами или региональными бюджетами», — отметил он.

По словам Торгова, альтернативный путь — это механизм риск-шеринга. Он предполагает оплату производителю лекарства только в случае измеримого улучшения состояния пациента после его приема.