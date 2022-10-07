«Круг добра» подписал соглашения о сотрудничестве с пациентскими организациями
«Круг добра» за два месяца подписал семь соглашений с пациентскими организациями. Фонд начал на официальном уровне сотрудничать с ними с августа.
Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» подписал соглашение о сотрудничестве с семью пациентскими организациями. Как писал «ФВ», в начале августа фонд начал на официальном уровне сотрудничать с общественными организациями, которые оказывают помощь пациентам с тяжелыми, хроническими, орфанными заболеваниями.
В их числе:
- АНО «Дом редких»,
- АНО «Центр «Немаленькие люди»,
- Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ),
- Общество пациентов с первичным иммунодефицитом,
- Общество пациентов с наследственным ангионевротическим отеком (ОПНАО),
- Общество пациентов с фенилкетонурией,
- Благотворительный фонд «Энби».
По словам председателя правления фонда Александра Ткаченко, начало этому было положено в прошлом году, когда появился «Круг друзей» фонда «Круг добра». Он был нужен для неформального общения с лидерами общественных организаций. Сейчас в «Круг друзей» входит более 20 участников, с которыми представители фонда регулярно встречаются. Фонд планирует подписать соглашения о сотрудничестве с каждой организацией.
Нет комментариев
Комментариев: 0