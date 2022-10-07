«Круг добра» подписал соглашения о сотрудничестве с пациентскими организациями

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» подписал соглашение о сотрудничестве с семью пациентскими организациями. Как писал «ФВ», в начале августа фонд начал на официальном уровне сотрудничать с общественными организациями, которые оказывают помощь пациентам с тяжелыми, хроническими, орфанными заболеваниями.

В их числе:

АНО «Дом редких», АНО «Центр «Немаленькие люди», Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ), Общество пациентов с первичным иммунодефицитом, Общество пациентов с наследственным ангионевротическим отеком (ОПНАО), Общество пациентов с фенилкетонурией, Благотворительный фонд «Энби».

По словам председателя правления фонда Александра Ткаченко, начало этому было положено в прошлом году, когда появился «Круг друзей» фонда «Круг добра». Он был нужен для неформального общения с лидерами общественных организаций. Сейчас в «Круг друзей» входит более 20 участников, с которыми представители фонда регулярно встречаются. Фонд планирует подписать соглашения о сотрудничестве с каждой организацией.