«Круг добра» получит десять новых уникальных препаратов

«Круг добра» в скором времени получит порядка десяти новых уникальных лекарственных препаратов. В организации ожидают их регистрации и получения доказательств эффективности. Об этом заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко на конференции «Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями», пишут РИА «Новости».

«В ближайшее время мы ожидаем рассмотрения на министерском совете нескольких подобных уникальных лекарственных препаратов, речь идет ориентировочно примерно о десяти инновационных лекарствах, примерно для трех тысяч детей», — добавил он.

По словам Ткаченко, на закупку лекарств направят около 40 млрд руб.

В конце ноября сообщалось, что правительство направит «Кругу добра» грант размером более 33 млрд руб. Деньги были выделены из резервного фонда.