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«Круг добра» получит...

«Круг добра» получит десять новых уникальных препаратов

07.12.2023
16:27
Артем Косенок
Фонд «Круг добра» получит около десяти новых уникальных препаратов. На их закупку направят около 40 млрд руб. В организации ожидают их регистрации и получения доказательств эффективности.
Фото: Freepik

«Круг добра» в скором времени получит порядка десяти новых уникальных лекарственных препаратов. В организации ожидают их регистрации и получения доказательств эффективности. Об этом заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко на конференции «Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболеваниями», пишут РИА «Новости».

«В ближайшее время мы ожидаем рассмотрения на министерском совете нескольких подобных уникальных лекарственных препаратов, речь идет ориентировочно примерно о десяти инновационных лекарствах, примерно для трех тысяч детей», — добавил он.

По словам Ткаченко, на закупку лекарств направят около 40 млрд руб.

В конце ноября сообщалось, что правительство направит «Кругу добра» грант размером более 33 млрд руб. Деньги были выделены из резервного фонда.

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