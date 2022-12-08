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«Круг добра» попросил...

«Круг добра» попросил фармкомпании сообщать о возможных задержках в поставках препаратов

08.12.2022
16:25
Артем Косенок

«Круг добра» попросил фармкомпании составить список лекарственных препаратов, задержка введения которых может критично сказаться на состоянии здоровья пациентов. Фонд намерен распространить на них отработанный с компанией «Новартис» алгоритм предоставления лекарства.

Фото: фондкругдобра.рф

Председатель правления «Круга добра» Александр Ткаченко попросил фармацевтические компании оперативно подготовить список лекарств, задержка введения которых может критично сказаться на состоянии здоровья пациентов. На них хотят распространить отработанный с компанией «Новартис» алгоритм предоставления препарата. Об этом он заявил в ходе встречи фонда с представителями компаний, прошедшей в Общественной палате, сообщили в пресс-службе «Круга добра».

Участники встречи также обсудили, за счет каких изменений в процедурах взаимодействия можно уменьшить время на оформление договоров, поставку препаратов по заявкам фонда, получение от лечебных учреждений в регионах документов для своевременной оплаты поставок. Значительную роль здесь сыграет цифровизация документооборота и дальнейшее развитие информационной системы «Круга добра», уточнили в пресс-службе.

Также важной для скорости предоставления пациентам большинства незарегистрированных препаратов стала бы возможность создания неперсонифицированных запасов лекарств. Такую возможность после июньской встречи с Ткаченко правительству поручил проработать Президент России Владимир Путин. Выход постановления правительства ожидается в ближайшее время.

Исходя из прогноза потребности в препаратах, утвержденной экспертным советом фонда, поставщики смогут создавать запас препаратов на складах в России. В этом случае лекарства пациентам будут предоставляться сразу после утверждения заявок на экспертном совете «Круга добра». Фармкомпании заранее подготовят обоснования необходимости и возможности формирования запасов по конкретным незарегистрированным препаратам для обсуждения с Минздравом.

На прошлой неделе «Круг добра» обсудил возможности ускорить поставки препарата «Золгенсма» компании «Новартис». На примере этого фонд намерен сократить сроки закупок и других препаратов. По словам Ткаченко, сейчас время от взятия крови на анализ – во время неонатального скрининга либо при наличии подозрений на СМА – до введения препарата составляет около 50 дней. Этот срок можно сократить в два раза – до 25 дней.

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