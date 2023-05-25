«Круг добра» внес в перечень нозологий еще одно заболевание

Экспертный совет Фонда включил в Перечень нозологий заболевание «юношеский идиопатический сколиоз» и утвердил финансирование уникального метода лечения заболевания — «Хирургическую коррекцию тяжелых сколиотических деформаций позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом с применением технологии активной оптической трехмерной компьютерной навигации». Об этом сообщается на сайте фонда.

Уникальный метод лечения юношеского идиопатического сколиоза разработали ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера. Как пояснил его директор Сергей Виссарионов, идиопатический сколиоз обычно проявляется в возрасте 9—11 лет, когда у ребенка идет активный рост осевого скелета. В этот возрастной период обычно наступает переломный момент заболевания — прогрессирование деформаций, которые представляют опасность для каждого третьего-четвертого подростка. У девочек эта патология диагностируется намного чаще, чем у мальчиков.

Новые технологии позволяют исправить искривления позвоночника в пределах 87—100% и полностью восстановить физиологические профили позвоночника пациента. Уникальность метода заключается в планировании операции в специальной компьютерной программе, установке опорных элементов металлоконструкции в ходе операции при помощи навигационной системы и применении разработанных отечественных методов коррекции деформации позвоночника детей с идиопатическим сколиозом.

Как поясняют специалисты, эта технология полностью исключает риск развития неврологических нарушений, обеспечивает точность и корректность установки элементов металлоконструкции и значительно сокращает время хирургического вмешательства по сравнению с применяемыми ранее методиками.