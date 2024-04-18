«Круг добра» включил в перечень препарат «Трикафта» для детей от двух до пяти лет

На заседании экспертного совета фонда «Круг добра» в перечень для закупок включили не зарегистрированный в России лекарственный препарат «Трикафта» (ивакафтор/тезакафтор/элексакафтор + ивакафтор) в форме гранул для пациентов в возрасте от двух до пяти лет, сообщили в пресс-службе фонда.

Препарат предназначен для детей, больных муковисцидозом, — это одна из самых многочисленных групп подопечных фонда. Для их лечения фонд закупает два таргетных препарата — «Трикафта» и «Оркамби» (ивакафтор/лумакафтор). В 2024 году терапию препаратом «Трикафта» получают 1335 подопечных фонда в возрасте от шести лет, а препаратом «Оркамби» — 383 пациента, в том числе 95 детей в возрасте от двух до пяти лет включительно.

Теперь фонду предстоит согласовать цены препарата для России, затем определить потребность регионов для планирования поставок, собрать заявки на препарат и договориться о поставках. Предполагается, что поставщик сможет обеспечить поставку препарата в январе 2025 года.

Ранее «Круг добра» получил от компании Vertex Pharmaceuticals официальное подтверждение готовности поставлять в Россию «Трикафту» для лечения пациентов в возрасте от двух до пяти лет. Также стало известно, что этот препарат во «взрослой» дозировке для больных муковисцидозом ввели в гражданский оборот. Теперь закупки лекарства по заявкам, одобренным экспертным советом фонда «Круг добра», возьмет на себя Центр лекобеспечения.