Крупнейшие аптечные сети США продолжают закрытие точек на фоне кризиса отрасли

Одна из крупнейших аптечных сетей США Rite Aid закрыла еще 114 точек в ряде штатов под давлением долгов, судебных исков по опиоидному кризису, падающих продаж и жесткой конкуренции со стороны гигантов отрасли. Об этом пишет телеканал Fox Business.

Больше половины прекративших работу объектов расположены в Пенсильвании. Общее количество отделений сети в стране уменьшилось с 2284 в 2023 году до 1245.

Это вторая процедура банкротства компании за последние два года. Первая была в 2023 году. Год спустя Rite Aid вышла из банкротства и продалась кредиторам, которым задолжала 8,6 млрд долл. В мае 2024 года последовало второе заявление о банкротстве.

Сокращение сети аптек стало заметным трендом для всей индустрии: только в Сан-Франциско за последние десять лет закрылось 64 аптеки. В их числе не только Rite Aid, но и десятки филиалов Walgreens и CVS.

Особенно остро последствия дефицита ощущают возрастные люди и жители бедных районов, для которых аптека на углу была не только местом для покупки лекарств, но и медпунктом. Теперь им приходится ездить через весь город за препаратами, терять время в больших очередях, а главное — они лишились возможности получить быструю консультацию знакомого фармацевта, который знал их проблемы и мог дать совет. Врачи и социальные работники отмечают, что из-за этого у многих пожилых американцев болезни прогрессируют.

Все усугубляется сокращением числа независимых аптек (частных семейных предприятий). В Сан-Франциско осталось около 20 подобных точек. Знаковым примером стал закрытие Central Drug Store, обслуживавшей один район города более века: владелец объяснил решение желанием уйти на пенсию, но признал, что десятилетиями противостоял крупным конкурентами и давлению со стороны регуляторов.

В качестве основной причины кризиса указывается политика компаний-посредников, которые согласовывают компенсацию расходов на медикаменты (известны как PBM). Эти организации служат связующим звеном между страховщиками, производителями лекарств и аптеками, определяя условия возмещения. Доминирующие на рынке структуры (Express Scripts, CVS Caremark, OptumRx) обслуживают примерно 80% рынка. Вследствие непрозрачных механизмов ценообразования аптеки, преимущественно независимые, сталкиваются с критическим снижением прибыльности, что ведет к их банкротству или поглощению сетевыми ритейлерами на неравноправных условиях.

Параллельно отмечается другая проблема — рост преступности. Некоторые сети (например, Walgreens) сообщали, что участились случаи краж и нападений. На витринах магазинах пришлось устанавливать замки.

По мнению экспертов, утраченная инфраструктура больше не возродится: фармотрасль США адаптируется под потребности PBM и техгигантов, что сузит возможности выбора альтернатив в получении лекарств для потребителей.