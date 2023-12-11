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Крупнейшие дистрибьютор и...

Крупнейшие дистрибьютор и аптечная сеть Австралии заключили сделку о слиянии

11.12.2023
15:33
Владимир Заболотских
Sigma Healthcare и Chemist Warehouse объявили о слиянии. В результате сделки будет создано крупнейшее предприятие оптовой и розничной торговли препаратами в Австралии. Для реализации соглашения необходимо получить одобрение от антимонопольного регулятора и 75% голосов акционеров Sigma Healthcare.
Фото: xixinxing/ru.123rf.com

Дистрибьютор Sigma Healthcare заявил о слиянии с самой крупной аптечной сетью в Австралии Chemist Warehouse Group. Стоимость сделки составила 5,79 млрд долл., пишет Reuters.

По условиям соглашения, 85,75% новой компании будет принадлежать Chemist Warehouse. Ее основатели Джек Гэнс и Марио Веррокки сохранят за собой 49% акций созданной компании и займут руководящие должности в Совете директоров.

В свою очередь Sigma Healthcare выплатит 459 млн долл. в качестве аванса и выпустит недостающее число акций для осуществления сделки. Основная часть ценных бумаг будет депонирована до августа 2026 года. Оптовой компании также пришлось взять кредит в размере 660 млн долл. в ANZ Group и National Australia Bank.

Объединенное предприятие займется как оптовыми, так и розничными продажами лекарственных средств в Австралии. Как утверждается, в результате слияния компания войдет в список 50 крупнейших компаний в стране.

Chemist Warehouse — аптечная розничная сеть в Австралии, известная своими низкими ценами на препараты, большими магазинами и громкими рекламными кампаниями. СМИ неоднократно сообщали о намерении организации провести первичное публичное размещение акций. Сделка с Sigma Healthcare даст ей возможность стать участником Австралийской фондовой биржи.

Процедура слияния перед ее осуществлением должна быть одобрена Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защите прав потребителей, а также получить 75% голосов поддержки от акционеров Sigma Healthcare. Как утверждается, антимонопольный регулятор страны занимает все более жесткую позицию в отношении сделок в сферах с высоким уровнем конкуренции.

Сообщается, что объединение аптечных сетей способствует экономии до 39 млн долл. ежегодно. По оценкам, совокупная годовая прибыль предприятия до вычета процентов и налогов может составить 325 млн долл.

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