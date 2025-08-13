Крупнейшие фармкомпании увеличили выплаты медорганизациям в России почти на четверть

Общий объем выплат 18 крупнейших международных фармкомпаний российским медицинским организациям и ассоциациям увеличился на 22,9% (до 4,1 млрд руб.) по итогам 2024 года. Отчеты компаний о так называемой передаче ценностей изучили «Ведомости».

Остались не раскрытыми данные AstraZeneca. Компания прекратила членство в Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП), поэтому она больше не обязана публиковать такую информацию. Еще двух участников рейтинга — американские Eli Lilly и BMS — сейчас в России представляет швейцарская Swixx Biopharma.

Входящие в АМФП фармкомпании перечисляют гранты и пожертвования медорганизациям и ассоциациям, оплачивают медикам выступления на встречах и конференциях, научные публикации и другие услуги, а также участие в клинических исследованиях и разработках. Выплаты раскрывают в отчетах по итогам года по требованию Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) с 2013 года (в России – с 2016 года).

Согласно отчету, Janssen увеличила выплаты больницам и профессиональным объединениям на 7,7% (до 572,6 млн руб.), а по всем каналам — на 13,2% (до 1,2 млрд руб.). Roche нарастила объем пожертвований и грантов медорганизациям на 27,7% (до 227,2 млн руб.), хотя общий объем выплат сократила на 28,8% (до 241,6 млн руб.).

Траты компаний на продвижение рецептурных лекарств и исследования в целом, по подсчетам журналистов, в 2024 году сохранились почти на уровне 2023 года: они выросли всего на 1,6% и составили 10 млрд руб. Выплаты всех 45 членов АМФП за этот период увеличились на 3% год к году.

При этом из 18 крупнейших компаний траты на продвижение лекарств увеличили лишь десять предприятий, а остальные восемь их снизили. Так, немецкая Bayer сократила объем выплат по итогам 2024 года на 9,6% (до 895 млн руб.). Еще один немецкий производитель — Boehringer Ingelheim — снизил выплаты в 3,3 раза (до 40,3 млн руб.). Так же поступили американские MSD и Gilead и японская Takeda.

TOP10 иностранных фармкомпаний по выплатам врачам и медорганизациям, млн руб.

Источник: «Ведомости» по отчетам фармкомпаний