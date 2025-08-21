Курчатовский институт займется разработкой и исследованиями лекарств

Минобрнауки собирается внести изменения в устав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (утвержден Постановлением Правительства РФ № 912 от 13.11.2010). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 4 сентября.

Авторы документа предлагают закрепить за учреждением право на проведение доклинических и клинических испытаний лекарств. Предполагается, что институт займется:

развитием теоретических основ генетики и селекции промышленных микроорганизмов и клеточных линий;

конструированием промышленных штаммов и клеточных линий с использованием методов биоинженерии;

разработкой новых биотехнологий получения клеточных метаболитов на основе специализированных штаммов микроорганизмов и клеточных линий;

разработкой и внедрением технологий изготовления лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов.

В центре также займутся опытно-фармацевтической деятельностью, производством лекарств и разработкой фармсубстанций для медизделий. Еще в учреждении будут создавать биотехнологическую продукцию для промышленности, медицины и сельского хозяйства (включая коммерциализацию результатов научно-технической деятельности).

Согласно проекту, исследования будут проводить в области эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека и животных, микробиологии, иммунологии и биотехнологии, молекулярной биологии, эндокринологии, вирусологии, микробиологии, трансплантологии (включая ксенотрансплантологию).

Осенью 2024 года президент издал указ, согласно которому на базе Курчатовского института создадут Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов. В документе прописаны функции Национального центра и поручения правительству и Минобрнауки.