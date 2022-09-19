Куринный предложил включить льготные рецептурные ЛС в законопроект о дистанционной торговле

Льготные категории граждан должны иметь право получать свои рецептурные лекарственные препараты с доставкой на дом. Неправильно исключать их из законопроекта о дистанционной торговле Rx-препаратами, который был принят Госдумой в первом чтении 14 сентября. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в ходе сегодняшней пресс-конференции в Национальной службе новостей, передает корреспондент «ФВ».

«Пока в законопроекте нет льготных лекарственных препаратов, — сказал Куринный. — Лично я внес соответствующую поправку, чтобы эта категория была тоже учтена. Потому что это как раз самые тяжелые и самые нуждающиеся в лекарствах категории граждан. Исключать их из-под действия законопроекта, на мой взгляд, неправильно, несмотря на дополнительные технические сложности, которые могут возникнуть».

По его словам, главное преимущество от введения закона в силу — повышение доступности лекарственной помощи. По его прогнозу, это может привести к снижению стоимости лекарств, потому что дистанционная торговля Rx-медикаментами «заставит аптечные организации конкурировать».

Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами должен стартовать с Москвы, Московской и Белгородской областей с 1 марта 2023 года. Эти территории имеют опыт работы с электронными рецептами и цифрового взаимодействия между поликлиниками и аптеками.

В случае принятия законопроекта Минздрав должен будет установить критерии к препаратам, которые можно будет отпускать в рамках пилота, ограничив возможность онлайн-продажи сильнодействующих, радиофармацевтических, иммунобиологических, спиртосодержащих и чувствительных к условиям хранения лекарств.