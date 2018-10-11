Квартальный объем продаж Teva составил 4,5 мдрд долл.

Компания завершила квартал с убытком 273 млн долл. против прибыли 530 млн долл. годом ранее.

Как отметил исполнительный директор Teva Каре Шульц, за первые девять месяцев компании удалось сократить расходы на 1,8 млрд долл. Ожидается, что к концу 2019 г. удастся сэкономить 3 млрд долл.

Объем продаж в Северной Америке сократился на 26% и составил 2,3 млрд долл.

Показатель по США снизился на 27% – до 2,1 млрд долл.

Продажи в Европе снизились на 12% – до 1,2 млрд долл.

Объем продаж на других рынках сократился на 18% – до 726 млн долл.

В III квартале объем продаж препарата Copaxone в Северной Америке упал на 43% и составил 463 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции в США.

За отчетный период объем продаж препарата Austedo подскочил на 870% – до 62 млн долл.

Продажи дженериков в Северной Америке снизились на 25% – до 922 млн долл.

По прогнозу Teva, в 2018 г. объем продаж составит 18,6–19 млрд долл. Ранее нижняя граница прогноза равнялась 18,5 млрд долл. Прибыль на акцию ожидается в пределах 2,80–2,95 долл., а не 2,55–2,80 долл., как прогнозировалось ранее. Аналитики прогнозируют объем продаж 18,9 млрд долл., прибыль на акцию – 2,73 долл.