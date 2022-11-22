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Правительство увеличило квоты...

Правительство увеличило квоты приема на целевое обучение провизоров и ветеринаров

22.11.2022
19:30
Артем Косенок
Таисия Кубрина

На целевое обучение ветеринаров и провизоров увеличили квоты приема. Речь в частности идет о таких направлениях, как «Ветеринария» и «Фармацевтическая технология».

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Правительством установлены квоты приема на целевое обучение в вузах на 2023 год. Соответствующее распоряжение № 3502 от 17.11.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации. Так, в 2022 году для направления «Ветеринария» (код специальности, направления подготовки 36.05.01) квота была установлена в 20%. В 2023 году она увеличится до 30%. Также квота теперь будут действовать во всех регионах страны, а не в отдельных субъектах, как было ранее. Квота для направления «Ветеринарно-санитарная экспертиза» осталась прежней (код 36.04.01 – 10%, код 36.04.01 – 20%), но распространилась на все субъекты.

Для ординаторов по специальности «Фармацевтическая технология» (33.08.01) целевой набор на бюджетные места в 2023 году будет увеличен с 50% до 51%. Квоты на обучение по «Управлению и экономике фармации» (33.08.02) и «Фармацевтической химии и фармакогнозии» останутся (33.08.03) прежними.

Простимулируют и прием в аспирантуру, где квоты по всем специальностям увеличили с 30% до 33%. Это коснулось таких научных специальностей в области ветеринарии, как «Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность» (4.2.2) и «Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология» (4.2.1).

В сфере производства лекарств для людей ― это направления подготовки «Промышленная фармация и технология получения лекарств» (3.4.1), «Фармацевтическая химия, фармакогнозия» (3.4.2) и «Биотехнология» (1.5.6). Развитие науки простимулируют и по другим фармспециальностям: «Фармакология, клиническая фармакология» (3.3.6), «Организация фармацевтического дела» (3.4.3), «Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ» (2.7.1).

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