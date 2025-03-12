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L’Oreal прекратила продажи...

L’Oreal прекратила продажи средства от акне Effaclar Duo в США

12.03.2025
16:46
Владимир Заболотских
L’Oreal изъяла из продаж средство от акне Effaclar Duo в США после обнаружения канцерогена в одной из партий. В ближайшее время компания обещает представить крем с новой формулой.
Фото: laroche-posay.com

Французская компания L’Oreal отозвала все партии средства для лечения акне Effaclar Duo в США из-за возможного содержания бензола – известного канцерогена. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Effaclar Duo выпускается под брендом La Roche-Posay и содержит бензоилпероксид — компонент, который помогает при акне, уничтожая бактерии, но при определенных условиях может разлагаться с образованием бензола. Последний, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вызывает развитие лейкемии при длительном воздействии в высоких концентрациях.

Проверка, проведенная L'Oreal, выявила небольшое количество бензола в одной партии Effaclar Duo. После этого компания в сотрудничестве с FDA добровольно изъяла из продаж остатки продукции. Как отмечается, скоро в продажи поступит измененная формула крема.

Бренд La Roche-Posay, принадлежащий L’Oreal с 1975 года, позиционируется как ориентированный на уход за кожей и одобренный дерматологами. Продажи Effaclar Duo начались в 2012 году. Крем быстро обрел популярность в категории аптечной косметики среди людей с проблемной кожей, склонной к акне. Линейка Effaclar включает также очищающие гели, тоники и другие товары.

Независимая лаборатория Valisure с 2020 года неоднократно обнаруживала бензол в средствах личной гигиены: от солнцезащитных кремов до шампуней. В прошлом году организация опубликовала исследование о 175 продуктах с бензоилпероксидом. В 94% образцов уровень бензола был выше допустимых значений, установленных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), – 2 мг/кг. В некоторых случаях показатели превышали норму в более чем 800 раз. Несмотря на это, регулятор до сих пор не ввел общеотраслевые ограничения, удовлетворившись предупреждением для производителей.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Аминова Валерия Александровна
13.03.2025 в 05:07
на фото эфоклар дуо+М в нем нет бензоилпероксида. "Effaclar Duo выпускается под брендом La Roche-Posay и содержит бензоилпероксид — компонент, который помогает при акне, уничтожая бактерии, но при определенных условиях может разлагаться с образованием бензола" определенные условия-это нагрев флакона до 60 градусов.
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