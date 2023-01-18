ЛДПР снова хочет запретить рекламу лекарств

В Госдуму предложили снова внести проект о запрете рекламы лекарственных препаратов. Ранее подобная инициатива была отклонена, но законопроект будет доработан и повторно внесен в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил в Telegram председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Это, считаю, снизит объем и сузит номенклатуру препаратов, принимаемых самостоятельно под воздействием рекламы, а она бывает очень убедительна», – подчеркнул депутат.

Депутат также предложил запретить использование в рекламных сообщениях образ так называемых врачей — специалистов из несуществующих медицинских союзов и ассоциаций. По его словам, это повышает доверие к рекламе, но не гарантирует положительный результат для аудитории.

Он отметил, что у отечественных производителей по сравнению с мировыми фармгигантами «в разы скромнее ресурсные возможности» для продвижения своей продукции, которая «ничуть не уступает в качестве». По его словам, «биг фарма» никуда не уйдет из России, чтобы не потерять «многомиллиардный рынок».

Нилов отметил, что законопроект направлен на защиту интересов отчественных производителей, а также «позволит в комплексе сбалансировать внутренний рынок медпрепаратов, снизит зависимость от импорта и хотя бы частично нейтрализует проблемы, связанные с самолечением».

В январе 2021 года Госдума отклонила внесенный ранее законопроект, который предполагал запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. Автор документа депутат от ЛДПР Максим Зайцев утверждал, что его принятие позволит «существенно снизить смертность от самолечения». Депутаты же пришли к выводу, что такие изменения, наоборот, затруднят получение гражданами информации о препаратах.

В марте 2022 года, на фоне отказа иностранных брендов продвигать свою продукцию в России, руководители СМИ попросили Минцифры либерализовать законодательство. Они предложили разрешить рекламу рецептурных лекарственных препаратов, но эта инициатива так и не была поддержана.