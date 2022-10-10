«Лагервио» от MSD показал эффективность на уровне плацебо в ходе последнего испытания

Проведенное в Великобритании исследование показало, что пероральный препарат COVID-19 «Лагервио» (молнупиравир) от MSD (В США и Канаде — Merck & Co) не смог снизить количество госпитализаций по сравнению с плацебо у пациентов с более высоким риском заражения коронавирусом. Об этом сообщает PharmaPhorum.

В исследовании Оксфордского университета под названием PANORAMIC принимали участие 25 тыс. человек. Специалисты изучали то, как влияет добавление пятидневного курса «Лагервио» к стандартной терапии у людей старше 50 лет и у взрослых в возрасте 18 лет и старше с состояниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19. Оценивалась вероятность госпитализации или смерти в течение 28 дней.

Предварительные результаты показывают, что, хотя «Лагервио» ускорял время выздоровления от COVID-19 примерно на шесть дней, он не смог предотвратить госпитализацию лучше, чем плацебо.

PharmaPhorum пишет, что сокращение числа госпитализаций было одним из основных факторов быстрого одобрения препарата по всему миру. Объем продаж лекарства в первой половине этого года составил более 4 млрд долл.

Тем не менее, результаты этого исследования расходятся с менее масштабным испытанием MOVE-OUT, которое проводили MSD и Ridgeback Therapeutics. Тогда компании зафиксировали снижение вероятности госпитализации или смерти у пациентов с высоким риском тяжелой формой заболевания примерно на 30%, а на промежуточном этапе отмечалось снижение на 48%. В отличие от PANORAMIC, в это исследование не включались пациенты, привитые от SARS-CoV-2.