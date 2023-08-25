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Льготная ставка НДС...

Льготная ставка НДС не будет действовать на ввоз и продажу принадлежностей к медизделиям

25.08.2023
12:13
Артем Косенок
В Минфине предложили уточнить положения Налогового кодекса РФ. Ведомство намерено не применять льготную ставку НДС на ввоз и продажу принадлежностей к медизделиям.

На ввоз и продажу принадлежностей к медизделиям не будут применять льготную ставку НДС. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Документ в случае принятия вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Согласно документу, льгота будет применяться только при реализации медизделия, состоящего из всех составных частей и принадлежностей, указанных в регудостоверении. Она не будет распространяться на реализацию отдельных частей и принадлежностей медизделия, поименованных в регудостоверении.

Освобождение от НДС в 10% при ввозе медизделий, в том числе состоящих из составных частей, а также принадлежностей к ним будет применяться при соблюдении условий, утверждаемых правительством, отмечается в пояснительной записке.

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