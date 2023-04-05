Лицензионный контроль производства лекарств и ветпрепаратов автоматизируют

Правительство внесло изменения в процедуру лицензирования производства лекарственных средств и ветеринарных препаратов. Постановление № 534 от 03.04.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Согласно постановлению, лицензионный контроль будет осуществляться с помощью информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» – платформы для автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности. Сведения, которые содержатся в реестре лицензий, будут поступать в нее автоматически. С помощью этой информационной системы будет вестись учет производственных площадок, подлежащих контролю, а также действий и решений самих лицензирующих органов.

Для наполнения системы лицензирующие органы также могут использовать данные о производителях лекарств и ветпрепаратов, полученные в рамках межведомственного взаимодействия и из открытых источников.

Посредством этой платформы будут проводиться и контрольные, и профилактические мероприятия. В частности, для профилактики через систему госорганы будут объявлять предостережения и проводить профилактические визиты предприятий. Кроме того, организация и проведение контроля в виде внеплановых документарных и выездных проверок также будет осуществляться в системе.

Минпромторг и Россельхознадзор с 1 марта 2024 года должны будут рассматривать досудебные жалобы заявителей по результатам контроля также через систему. После вступления в силу поправок госорганы откажутся от использования единой информационной системы досудебного обжалования контрольной деятельности.